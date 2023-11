Sarasa en formato de ordenanza

Luis Espinosa, DNI 10.659.820

El Bolsón

Y sí, una vez más (y cuanto menos todos los años desde 2016, ininterrumpidamente), la municipalidad de El Bolsón dictó la ordenanza de prórroga de la emergencia económica (Ord. N° 122/2023) y con ella la pretendida actitud de eludir cumplir con sus deudas por un año más. La que aquí me convoca nuevamente es la que contrajo con Rider Sbacco desde 2005 (al incumplir la municipalidad un mandato judicial) y que deviniera en sentencia firme y exigible desde el año 2014. Hoy, con las costas, la deuda orilla los 600 millones de pesos.

Y así y todo, absurda y temerariamente, declama la norma en cuestión “Que no se afectará sustancialmente ningún derecho subjetivo o interés legítimo…”. Ello me induce a considerar la posibilidad, frente al evidente propósito dilatorio y de licuación de la deuda de esta nueva postergación, de reclamar los daños y perjuicios no sólo al municipio sino también a los funcionarios, a título personal, que hacen posible que está situación continúe (inclusive en perjuicio de la comunidad pues la deuda crece a razón de más de 40 millones mensuales) sin brindarle solución desde hace más de nueve largos años.