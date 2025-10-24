Richard Llanqueleo DNI 28.452.000

Roca

En este clima electoral, la clase política de nuestro país se está olvidando de algo muy simple: tener presente que somos una mera partícula en este inmenso universo. Se olvidan del solo concepto que somos simples seres humanos, pero lo más triste es que se olvidan que la política no es una herramienta de beneficio personal, sino de transformación en todo aspecto socioeconómico. El mensaje para ellos es que dejen de tomarnos a los/as argentinos/as y sobre todo a los/as rionegrinos/as. ¿Tan difícil es cumplir una función sin corromperse?

Lamentable lo que hoy sucede: narcos financiando campañas, juegan con la necesidad de la gente, con los aumentos de sueldos dibujando una inflación que todos sabemos que es una gran mentira…

La realidad que vivimos es muy triste, el 26 de octubre se abrirá una puerta a la lucidez humana. Solo piensen que somos seres humanos, solo eso.