Empresas y pymes se informaron en Plaza Huincul sobre el proyecto de GNL

El intendente Claudio Larraza y los diputados Yamila Hermosilla y Juan Sepúlveda expusieron la propuesta (Foto:. gentileza)

El proyecto para el desarrollo del Gas Natural Licual -GNL– y que tiene previsto hacer el desarrollo en cinco áreas no convencionales cercanas a Plaza Huincul y Cutral Co fue presentado ante un grupo de representantes de empresas locales y pymes de la comarca petrolera.

Fueron el intendente Claudio Larraza, la diputada Yamila Hermosilla y el diputado Juan Sepúlveda los encargados de brindar detalles sobre los términos de la iniciativa rubricada entre el gobierno provincial y la empresa YPF y que tuvo tratamiento en la Legislatura de Neuquén.

La semana pasada con la visita del gobernador Rolando Figueroa a la comarca petrolera hubo expresiones de apoyo para esta iniciativa que este miércoles tendrá tratamiento en la Legislatura, por parte de las autoridades locales.

Al comienzo de la presente semana, desde Huincul mantuvieron las reuniones y en este caso fue con diferentes sectores continuaron, aunque en esta ocasión fue el propio jefe comunal de Plaza Huincul quien encabezó el encuentro.

Los convocados fueron referentes de empresas locales, de pymes y de otros sectores productivos locales, quienes escucharon los lineamientos de las propuestas estratégicas vinculadas al desarrollo energético provincial.

En la reunión, los asistentes escucharon las principales características del proyecto, lo que implicará los procesos de producción y aplicaciones, sus potenciales beneficios y las oportunidades que podría generar. Las áreas a desarrollar en el proyecto de GNL son Las Tacanas I y II; Meseta Buena Esperanza I y II; y Aguada Villanueva Norte.

Tanto el jefe comunal como los legilsladores que son oriundos de la comarca petrolera, destacaron la importancia que las las empresas cuenten con información actualizada sobre las iniciativas vinculadas al desarrollo energético.

Al mismo tiempo, se destacó que debe conocerse el impacto que en materia de inversiones, generación de empleo, fortalecimiento de proveedores locales y crecimiento de la actividad económica.

Los asistentes pueden realizar consultas y evacuar dudas sobre el proyecto para favorecer el acercamiento entre los distintos sectores involucrados.