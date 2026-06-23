Homicidio del comerciante en Bariloche: la fiscalía pidió una pericia odorológica y la defensa se opone

El juez de Garantías Juan Pablo Laurence postergó por 48 horas la decisión de autorizar o rechazar una pericia clave solicitada por la fiscalía de Bariloche sobre uno de los detenidos por el homicidio del comerciante Elías Miguel. El abogado defensor presentó un rechazo frontal a la medida y la controversia gira sobre la posible afectación a la “dignidad” o la salud del imputado.

Lo que pidió el fiscal Facundo D´Apice fue realizar un examen “odorológico”, que demanda la toma de una muestra de la axila del acusado Juan Bonnefoi, para cotejarla luego con muestras tomadas en la vivienda donde ocurrió en el crimen, en un ariete y una barreta que fueron empleados para violar la puerta y en un auto secuestrado.

Miguel fue asesinado en la noche del último 17 de mayo, cuando al menos cuatro personas ingresaron a su domicilio. El hombre se resistió a balazos e hirió a otro de los detenidos, Franco González, pero recibió un disparo que resultó fatal.

Bonnefoi fue detenido días después en la vía pública y quedó demostrado que portaba una pulsera electrónica de monitoreo por otro delito previo, y los registros lo ubicaron en el lugar y a la hora del homicidio de Miguel.

El fiscal D´Apice dijo que la pericia odorológica como la que se pretende implementar cuenta con protocolo nacional desde 2025 y una especialista habilitada en Viedma. Dijo que las muestras “se resguardan” debidamente y que el cotejo se realiza mediante marcaciones de un perro que identifica los olores. Para el fiscal, se trata de un estudio «pertinente, razonable y proporcional” con el delito que se investiga.

Desacuerdo que quedó sin saldar

La iniciativa fue apoyada por los abogados querellantes Martín Govetto y Tomás Soto, pero chocó con el rechazo tajante del defensor Marcos Miguel, quien dijo que significaría “una autoincriminación”. Sostuvo que el delito que le imputan a Bonnefoi es “un homicidio en ocasión de robo” y se preguntó “cuál es la finalidad de ultrajarlo” con la pericia encomendada. Para el defensor, “debe haber fundamentos claros y el fiscal no los dio”, A su entender, la prueba de odorología forense en el caso investigado “no ha superado eltes de necesidad, idoneidad y proprcionalidad exigidos para toda injerencia estatal sobre el cuerpo” de un imputado.

“Lo quieren tomar como objeto de prueba, pero no están reunidos los requisitos del Código para los exámenes corporales”. El juez Laurence escuchó a las partes y dijo que se tomaría dos días hábiles para resolver. Antes le preguntó al fiscal de qué modo se tomaría la muestra de las axilas y D´Apice le indicó que no es equivalente a una extracción de sangre, no se emplean jeringas sino solo gasas. Insistió en que “no se trata de una zona íntima” y no hay menoscabo “para la salud ni para la dignidad” de Bonnefoi.

También indicó que la misma práctica ya se realizó con González, el segundo imputado por el homicidio de Miguel. Según D ´Apice, “hay ya un montón de medidas” en el expediente y procuran agregar la odorología para reforzar la hipótesis. “No se puede privar a la fiscalía de buscar evidencias”, afirmó.

El querellante Govetto, quien representa a la familia de la víctima, expuso argumentos similares, dijo que la toma de muestra corporal es “mínimamente invasiva y es ya un debate superado en el ámbito del derecho”.

El homicidio de Miguel, según el testimonio de su esposa y la constancia tomada de las cámaras de seguridad fue cometido por al menos cuatro personas, a las que sumarían otros dos que manejaban los vehículos en los que huyeron del lugar. Pero los únicos imputados hasta ahora son Bonnefoi y González.

Este último cayó detenido en el hospital zonal cuando requirió atención por una herida de bala en el ojo derecho, horas después del hecho. En audiencias previas ya hubo una controversia por la supuesta violación del secreto profesional de los médicos que lo atendieron, al dar parte a la policía. Pero el juez de Garantías y luego el juez revisor descartaron la impugnación.