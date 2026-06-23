Cuándo cobrarán los estatales de Río Negro su sueldo y el aguinaldo en julio 2026: el anuncio de Weretilneck
La provincia indicó que el pago incluye un aumento que fue acordado en el marco de la Mesa de la Función Pública. El mandatario precisó que se destinarán 170.000 millones de pesos para garantizar los cobros.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció la fecha de cobro de los trabajadores estatales este julio. El mandatario precisó que se cobrará en conjunto con el medio aguinaldo 2026.
Desde Ingeniero Jacobacci, Weretilneck avisó que el próximo viernes 3 de julio la provincia va a pagar el sueldo de junio y el aguinaldo a «todos los trabajadores públicos» de la provincia.
«Son 170.000 millones de pesos que vamos a destinar a nuestros trabajadores que seguramente después se derramarán en los comercios, en las pequeñas empresas, en almacenes», describió el mandatario.
RÍO NEGRO PAGA SUELDOS Y AGUINALDO EL 3 DE JULIO pic.twitter.com/5tayCFooLm— Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) June 23, 2026
De cuánto es el aumento para los trabajadores estatales de Río Negro
El aumento fue acordado en el marco de la Mesa de la Función Pública y surge del mecanismo automático vigente, que toma como referencia el promedio del IPC de Viedma y el IPC nacional. Para la liquidación del sueldo de junio 2026, la provincia indicó que el incremento será del 4,28%.
«Los promedios mensuales se acumulan entre sí, asegurando que el incremento cubra la inflación real y cuide el bolsillo de los estatales», precisaron.
De esta manera, cobran el próximo 3 de julio:
- Salud Pública, guardias y horas extras de Salud.
- Policía de Río Negro.
- Servicio Penitenciario Provincial.
- Docentes y porteros.
- Ley 1.844.
- Vialidad Rionegrina.
- Pensiones de Bomberos Voluntarios.
- Poder Legislativo, Poder Judicial y órganos de control.
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