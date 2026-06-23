El enojo de Cristiano cuando le mencionaron a Messi post victoria ante Uzbekistán

¡No te enojes, Cristiano! Le duró poco la alegría al delantero portugués.

¡Tarde perfecta! Reencuentro con la red, récord mundialista, goleada de Portugal y primera victoria en la Copa del Mundo 2026. La reivindicación que necesitaba Cristiano Ronaldo, tras un deslucido debut.

El delantero de 41 años marcó un doblete, siendo una de las figuras del encuentro ante Uzbekistán, y se transformó en el primer futbolista en marcar tantos en seis mundiales diferentes.

No obstante ello, en conferencia de prensa, el lusitano no se mostró muy contento ante la insistencia de un colega mexicano por querer compararlo con Lionel Messi y el juego estadístico goleador que los une.

Si bien respondió en primer término, aunque no muy simpáticamente, la consulta sobre una hipotética final entre Argentina y Portgual, luego ignoró por completo al periodista que intentó citar nuevamente al astro rosarino.

A Cristiano Ronaldo le mencionaron a Messi en la pregunta… ¡Y NO QUISO RESPONDER!



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«No sé qué contestar, porque es una pregunta que no tiene mucho sentido. Pero sí, sería algo Top obviamente enfrentarlo en una final», comenzó diciendo. Pero segundos más tarde, llegaría la tajante respuesta.

«Ok, dale…», expresó luego de girar su rostro y darle la palabra a otro periodista. «Depende de la pregunta, respondo o no», remató con cara de pocos amigos.

Naturalmente sus declaraciones abarcaron mucho más que esas chicanas. Ronaldo destacó, por sobre todo, lo hecho por su equipo esta tarde y la importancia del triunfo de cara a la clasificación.

«Lo importante era el partido de hoy, poder ganar para pasar en el grupo y estar preparados para lo que viene. Tendremos un partido duro con Colombia, pero ya logramos el primer objetivo. Jugué bien, marqué, ayudé al equipo y todos hemos estado muy bien», cerró.