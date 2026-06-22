Dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial y todo lo que necesitás saber en la última semana de junio 2026.-

El mercado cambiario argentino pone en marcha sus operaciones este lunes 22 de junio 2026, inaugurando el tramo definitorio de la primera mitad del año, bajo un clima de marcada previsibilidad en las variables macroeconómicas.

De acuerdo con los últimos informes técnicos del Banco Central (BCRA), la solvencia de las reservas internacionales netas —que se consolidan por encima de los US$ 47.800 millones— continúa actuando como el principal factor de neutralización, ante la habitual demanda estacional de cobertura corporativa.

En este contexto de regularidad fiscal, el dólar oficial comanda el esquema de precios de la economía real, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL inician la rueda bursátil reflejando una brecha contenida y un flujo regular de liquidación de divisas.

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: lunes 22 de junio 2026

El dólar oficial arranca la jornada de este lunes 22 de junio 2026 en las pizarras del Banco Nación (BNA) a:

$1.430 para la compra.

$1.480 para la venta, convalidando el deslizamiento técnico infinitesimal programado por la autoridad monetaria para preservar la competitividad externa.

En paralelo, el dólar tarjeta, indicador de referencia obligada para el cálculo de los consumos turísticos y los servicios digitales contratados en moneda extranjera, se posiciona en los:

$1.924.

Según detallan los reportes de transparencia del BNA, estos niveles estables para el dólar oficial minorista siguen garantizando un horizonte de certidumbre clave para la estructuración de contratos comerciales a corto plazo.

Lunes 22 de junio 2026 dólar oficial hoy: así inicia la semana en los bancos y en Banco Nación

El dólar oficial en el circuito minorista es una de las referencias centrales del mercado, bajo el monitoreo constante del Banco Central.

En los principales bancos, estas son las cotizaciones oficiales en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1430 1480 Banco Nación 1430 1480 Banco ICBC 1425 1485 Banco BBVA 1440 1480 Banco Supervielle 1429,5 1484,5 Banco Ciudad de Bs As 1415 1475 Banco Patagonia 1435 1485 Banco Hipotecario 1440 1480 Banco Santander 1435 1485 Banco Credicoop 1430 1480 Banco Macro 1425 1485 Banco Piano 1435 1490 Banco BPN 1420 1490

Lunes 22 de junio 2026: tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero

En el segmento bursátil y de títulos públicos, el dólar MEP (o dólar bolsa) cotiza esta mañana a:

$1.475, mostrando oscilaciones marginales que transmiten tranquilidad al circuito de pequeños ahorristas locales.

Por su parte, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:

$1.490, consolidándose firmemente por debajo del techo de los mil quinientos pesos como la vía institucional predilecta de las grandes empresas para la administración de activos externos.

La calma simultánea, observada tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL, responde directamente a las tasas de interés reales competitivas y a la sostenida absorción de liquidez que ejecuta el Tesoro.

Balance y rendimiento en la última semana de junio 2026: claves de la estabilidad

Al trazar el análisis del comportamiento del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL durante el último periodo consolidado de junio 2026, los especialistas de la City destacan la resiliencia del frente cambiario. A pesar de haber atravesado semanas cortas por los recesos nacionales y de enfrentar la presión lógica por la liquidez necesaria para el pago de aguinaldos, las variantes bursátiles financieras redujeron su dispersión al mínimo histórico.

Este rendimiento de la última semana comercial transcurrida también le quitó incentivos de cobertura al mercado informal, donde el dólar blue abre hoy totalmente calmo en:

$1.460 para la compra.

$1.480 para la venta, manteniendo una paridad armónica con la oferta formal.

El dólar oficial en Río Negro y Neuquén: impacto en la Patagonia

Lunes 22 de junio 2026. En Neuquén, el dólar oficial se consigue en el Banco Provincia a:

$1.420 para la compra.

$1.490 para la venta.

Lunes 22 de junio 2026. En Río Negro, el dólar oficial se oferta en Banco Patagonia a:

$1.435 para la compra.

$1.485 para la venta.

En la Patagonia, el ordenamiento de las variables cambiarias opera como un insumo estratégico para la planificación de costos en las cadenas productivas clave. En las plazas financieras de Neuquén Capital y Roca, los movimientos articulados del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL otorgan previsibilidad inmediata a las empresas de servicios encargadas de estructurar los presupuestos de inversión en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta.

De igual modo, el sector frutícola del Alto Valle se apoya en esta pax cambiaria del dólar oficial para programar las liquidaciones remanentes de exportación y definir la estructura de costos logísticos en las provincias de Río Negro y Neuquén, de cara al cierre del primer semestre.