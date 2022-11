Tu comentario en rionegro.com.ar: «No aprendimos nada»

*por Ricardo Almonacid

Excelente, Chiqui, muy buena nota. La verdad, inspiradora.

Pero en 39 años, no aprendimos nada. Comparto 100% tus letras y tu pasión por la UCR. En eso estamos.

Pero muchas veces las cosas no son como nos gusta a los radicales, democráticas e institucionales.

Gracias a todos estos valores de libertad, hoy está más que claro a la luz de la historia; quiénes eran y son los verdaderos sediciosos de la patria.

Perdón, y no pretendo ser anacrónico.

Pero quizás, haya sido un error haber allanado tanto el camino para las hegemonías torpes y enemigas del pueblo, a estos movimientos totalitarios y verticalistas que nos destruyen día a día, profanando las instituciones del país y pisoteando la Constitución Nacional. Y como si fuera poco, negociando a espaldas con intereses ajenos a la nación.

¿Qué nos queda no? Si avasallaron la república y con ello, la esperanza, e inauguraron un nuevo periodo oscuro, para desmedro e incertidumbres en el país de los argentinos.

Un fuerte abrazo radical, querido correligionario.