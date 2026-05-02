ARSA prorrogó el plan de regularización de deudas y ya acordó por unos 1.500 millones

ARSA extendió el plazo para la regularización de deudas por los servicios públicos. Foto Archivo.

Aguas Rionegrinas (ARSA) prorrogó hasta el 15 de mayo el plan de regularización de deudas, que venció inicialmente el pasado 30 de abril.

La ampliación pretende captar más usuarios morosos y mejorar la recaudación frente a un contexto de presión financiera en la empresa pública.

Según datos iniciales, el programa permitió formalizar acuerdos por alrededor de $1.500 millones. Sin embargo, en la prestadora, que preside Javier Iud, se entiende que aún existe un universo importante de usuarios que no ingresaron al régimen y que podrían hacerlo en este nuevo plazo de cancelación de sus obligaciones.

En empresa pública presta servicios de agua a 262.000 usuarios en Río Negro, de los cuales, al 63% de ellos (164.660) también tienen cloacas.

El plan vigente ofrece facilidades de pago para deudas acumuladas en el servicio de agua y cloacas. Incluye opciones de financiación en cuotas, reducción de intereses y condiciones más flexibles para regularizar situaciones de mora.

La prórroga busca reforzar ese esquema. En ARSA consideran que muchos usuarios no lograron adherir antes del cierre original y que la extensión puede facilitar el acceso, especialmente en sectores con dificultades económicas.

No es la primera vez que la empresa apela a este tipo de herramientas. En años anteriores ya se implementaron planes de regularización con resultados dispares, generalmente vinculados al contexto económico. En esos casos, la adhesión creció cuando se combinaron facilidades de pago con campañas de difusión más intensas.

El antecedente más cercano mostró un comportamiento similar: un inicio moderado, seguido de un aumento en las últimas semanas antes del vencimiento. Ese patrón es el que ahora busca replicar ARSA con la prórroga.

El objetivo es doble. Por un lado, mejorar los ingresos en el corto plazo. Por otro lado, reducir el nivel de morosidad estructural que afecta la capacidad operativa de la empresa.

Desde la compañía remarcan que el plan no implica condonación total de deuda, sino una herramienta para ordenar pagos y evitar la acumulación de intereses. También señalan que la regularización permite a los usuarios mantener el servicio en condiciones normales y acceder a futuros beneficios.

La extensión hasta el 15 de mayo aparece así como una última oportunidad para ingresar al régimen antes de su cierre definitivo. En ARSA esperan que el número de acuerdos crezca en estos días y permita consolidar una recaudación mayor a la prevista inicialmente.