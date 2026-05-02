El juego, en la mira del cibercrimen: cómo la inteligencia artificial redefine la seguridad

En un contexto donde la industria del juego enfrenta crecientes desafíos en ciberseguridad, desde Cloud Legion analizan el impacto de la inteligencia artificial, los riesgos específicos del sector y la importancia de generar comunidad y buenas prácticas en la previa del Congreso de Seguridad de la Información en Neuquén.

Pregunta: ¿Cuáles son las principales amenazas que enfrentan las instituciones de juegos de azar?

Respuesta: La industria del juego de azar maneja un volumen masivo de transacciones, principalmente financieras, y también datos personales en tiempo real. En juegos online, por ejemplo, los usuarios deben registrarse con sus datos para validar identidad y edad, lo que agrega complejidad por cuestiones regulatorias. Uno de los principales desafíos es la disponibilidad: las plataformas deben estar activas todo el tiempo, ya que cada minuto de caída puede implicar pérdidas millonarias. Otro punto crítico es la gestión de identidades y la veracidad de los datos, más aún en un contexto donde la inteligencia artificial facilita la suplantación. La confirmación de edad es un desafío importante, sobre todo por el uso de dispositivos por parte de menores. También está el riesgo de fuga de datos, tanto de información personal como de código fuente, lo que podría derivar en fraudes dentro de los juegos.

P: ¿Cómo está cambiando la inteligencia artificial el panorama de la seguridad en el juego online?

R: La inteligencia artificial está generando cambios positivos en la industria, especialmente por su capacidad de procesar grandes volúmenes de datos. Permite mejorar la detección de fraudes, validar identidades mediante conceptos como “liveness” —verificar que del otro lado haya una persona real— y automatizar procesos. También ayuda en el cumplimiento de normativas, como la verificación de edad y autenticidad de usuarios, incluso detectando fraudes en documentos. Además, mejora la experiencia del usuario mediante chatbots y recomendaciones personalizadas. Sin embargo, también introduce riesgos: puede ser utilizada para ataques con bots, para crear plataformas falsas que imiten a las originales o incluso, aunque no está comprobado, para intentar predecir resultados en juegos como la lotería. Como toda tecnología, tiene un doble uso.

P: ¿Qué rol juegan las regulaciones en elevar los estándares de seguridad y qué desafíos existen en su implementación?

R: El cumplimiento multijurisdiccional ayuda a elevar estándares, aunque no todos los países están alineados. En la industria del juego, organizaciones como la World Lottery Association (WLA) ya están incorporando estos temas en su agenda y cuentan con certificaciones específicas en ciberseguridad. Sin embargo, el gran desafío hoy es la regulación de la inteligencia artificial. A nivel global hay avances, como en la Unión Europea, pero en la región todavía estamos en pañales. En Argentina, particularmente, hay una ausencia importante de regulaciones específicas sobre inteligencia artificial, y en el caso de la industria del juego, se depende en gran medida de lo que definan los organismos de control.

P: ¿Qué aportes concretos esperan que deje el Congreso de Seguridad de la Información en Neuquén?

R: El principal objetivo es crear comunidad dentro del sector. Generar una red de responsables de seguridad que permita compartir experiencias, tanto positivas como negativas, y analizar tendencias. Esto es clave para desarrollar inteligencia de amenazas y entender qué riesgos pueden trasladarse desde otros sectores a la industria del juego. También se busca avanzar en la estandarización, discutir marcos de trabajo y promover buenas prácticas a través de workshops. Todo con el objetivo de fortalecer la educación, la cultura y la concientización en seguridad, especialmente en este nuevo contexto impulsado por la inteligencia artificial. Además, el congreso fomenta la colaboración entre el sector público y privado, algo fundamental en una industria con características híbridas como la del juego.

P: ¿Hay algún aspecto que consideres importante destacar sobre este tipo de iniciativas?

R: En Argentina existe una comunidad muy sólida de profesionales en seguridad y numerosos eventos relevantes. Sin embargo, los eventos específicos por industria son menos frecuentes y deberían impulsarse más. Así como ocurre en el sector financiero, sería importante replicar estos espacios en industrias como salud o juego, donde se manejan grandes volúmenes de datos sensibles. Este tipo de congresos, enfocados en necesidades concretas del sector, son fundamentales para avanzar en mejores prácticas y en una agenda de seguridad que responda a las necesidades de hoy.

* Luciano Moreira es Chief Transformation & Strategy Officer de Cloud Legion, especializado en ciberseguridad, transformación digital y gestión del riesgo. Estará presente en el primer Congreso de Seguridad de la Información que se desarrollará el 6 y 7 de mayo en Neuquén.