Un fuerte abrazo

Héctor Luis Manchini

DNI 7.779.947

ZAPALA

Sin duda la vida es breve, amarreta, tiene sabor a poco, por ello me pareció relevante hacer saber, difundir una mención escrita en la contratapa de un libro perdido en la biblioteca que afirma “Aquel que posterga un gusto, un amor, un café, no sabe nada de la finitud de la vida”.

Ignoro quien fue el autor que te insta a no desperdiciar el tiempo que te ha tocado pues en un abrir y cerrar de ojos lo pospuesto no puede ser por ausencias y pérdidas es por ello que si aún lo puedes remediar no dudes intentarlo a la brevedad, no lo dejes pendiente, es un desafío, una deuda, con las pequeñas cosas queridas, con los sitios donde amaste la vida, apresúrate, el zurdo no se va mancar, así que manos a la obra con fe y la seguridad del fuerte abrazo.