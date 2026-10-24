Deportivo Roca, dueño del clásico y único líder en el PreFederal de básquet

La tercera fecha de clásicos dejó a Deportivo Roca como único líder del torneo PreFederal de básquet. El Naranja venció a Atlético Regina en el Gimena Padín, por 72-65 y extendió su gran momento, con 9 victorias en 9 fechas.

Martín Fagotti (20 puntos), Matías Alluchón (18) y Benjamín López (15 y 12 rebotes) armaron un rendidor trío que fue difícil de controlar para el Albo, que tuvo en Elías Iñíguez y Martín Chervo como sus mejores nombres, con 16 y 15 puntos respectivamente.

Petrolero dio el golpe en La Cueva

El que se bajó de la cima fue Pérfora, que perdió en si visita a La Cueva. Petrolero se hizo fuerte ante su gente y ganó un partidazo, por 94-91, con un triple de Agustín Silva sobre la chicharra. Marco Roumec la rompió y anotó 26 puntos, mientras que Nataniel Rodríguez se despachó con un doble-doble de 23 más 10 rebotes en el vencedor.

En el Verde sobresalieron Sebastián Godoy Vega (22), Pedro Emilio (18) y Julián Ruiz (17), aunque esta vez el festejo de Plaza Huincul fue para el Matador, que logró salir del fondo de las posiciones.

Sorpresa en El Templo

El impacto de la jornada se dio en El Templo, donde Club Plottier superó a Centro Español por un claro 80-60. La visita dominó el partido en todo momento y sacó mucha diferencia en la segunda mitad, a partir de un gran trabajo de Leandro Tapia (19), Angelo Sasso (15), Gabriel Spinaci (12) y Nacho Murias (12).

En el Torito no alcanzaron las buenas producciones de Franco Pennacchiotti (17), Emilio Santana (13) y Facundo Ramadori (10).

Pacífico, clásico y al podio

En el clásico con menos goleo, Pacífico se quedó con la mejor parte y venció a Independiente en el Viejo Ramírez, por 66-60. La victoria le permitió quedar en el podio y ser uno de los tres con récord positivo en el certamen. El Rojo, por su parte, se ubica en la última posición.

Alex Soria (19) ratificó su gran momento y estuvo bien acompañado por Exequiel Sánchez (14) y Fran González (9). En la visita no fueron suficientes los aportes de Enzo Nieva (14) y Pedro Martelli (13).

Posiciones y choque entre puntero y escolta

Con estos resultados así quedaron las posiciones: Deportivo Roca, 20 puntos (9-2); Pérfora, 19 (8-3); Pacífico, 17 (6-5); Atlético Regina y Centro Español, 16 (5-6); Club Plottier y Petrolero, 15 (4-7); Independiente, 14 (3-8).

El domingo 25 de octubre irá la fecha 12 y sobresale el duelo Pérfora-Deportivo Roca, en el Oscar Piti Claris, a las 20:30. En el mismo horario se verán las caras Atlético Regina-Pacífico; a las 20 abrirán la jornada Independiente-Centro Español; y a las 21 será el turno para Petrolero-Club Plottier.