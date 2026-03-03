Una base no invasiva

Julio Salto

DNI 7.576.458

CIPOLLETTI

La base de la República Popular China en Neuquén -en 200 hectáreas controladas por esa república- no es operativamente un elemento bélico ni de inteligencia geopolítica.

Estudia el espacio profundo. Y en un determinado lapso es usada por científicos argentinos expertos en esa materia.

Obvio que todo lo concerniente a estas estructuras puede ser movilizado hacia fines varios.

Sin embargo humildemente considero desde la dermis de un conocimiento que en este caso se mira al cielo. Por el que pasa mucho y de muchos.