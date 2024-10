Una pésima experiencia

Mirta del Carmen Morales, DNI 11.282.958

General Roca

Con mucha anticipación saqué pasaje de ida y vuelta Buenos Aires Neuquén/Neuquén-Buenos Aires en Flybondi.

El 5 de octubre fue el primer tramo, me reprogramaron tres veces el horario en el mismo día, pero pude volar aunque llegué muy tarde a destino, acorde al nuevo horario impuesto. El problema mayor se me presentó al regreso, el vuelo era para el 14 de octubre a las 19:20.El día anterior me cambiaron tres veces los horarios, hice check-in web el 13 de octubre a las 15 y pagué el equipaje. A las 20:10 hs me comunicaron por whatsapp que el vuelo FO5309 Neuquén BsAs se había cancelado y que debía comunicarme al 08105553592.

Aumentó mi nerviosismo, dado que intenté comunicarme infructuosamente, nadie atendió. Una máquina dijo llamar a l *3000 con cargo extra, llamé y otra máquina dijo que me comunique por email a reprogramaciones@flybondi.cm. Escribí el email y no obtuve respuoesta.Ingresé a la página de Flybondi “atención al cliente” y también escribí mi reclamo, con número de conversación 1954834,tampoco me respondieron.Esperé 48 horas desde que me avisaron la cancelación del vuelo, solventando gastos impensados e intentando que alguien de la compañía me atienda, hasta que tomé la decisión de comprar un pasaje de colectivo para regresar a BsAs.

Soy una persona mayor que me sentí destratada y estafada por esa línea aérea.