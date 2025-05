En vivo | Cuatro policías a juicio por una muerte en una comisaría de Cipolletti: los alegatos y primeros testigos, este lunes

Este lunes, Cipolletti será el escenario de uno de los juicios más esperados. Cuatro policías llegan acusados de un crimen brutal: la tortura seguida de muerte de Jorge Gatica, un hombre de 36 años que ingresó esposado a la comisaría 45 y salió sin vida apenas dos horas después. La causa conmovió a la ciudad, desató marchas, denuncias por violencia institucional y ahora llega a una instancia importante: el juicio por jurados.

Durante nueve días, doce ciudadanos comunes deberán decidir si hubo delito, quién lo cometió y cuál será la respuesta judicial ante una muerte que aún sacude a la comunidad. Los acusados enfrentan cargos gravísimos y, de ser hallados culpables, podrían recibir penas superiores a los 12 años de prisión. El proceso será público, transmitido en parte por YouTube, y con una fuerte expectativa social en cada paso.

Qué pasó esa noche en la comisaría 45

La noche del 9 de enero de 2023, Jorge Gatica fue detenido en el barrio Anai Mapu, en Cipolletti. Eran las 22:40 y lo acusaban de un presunto robo menor. Antes de ser ingresado a la comisaría 45, fue trasladado al hospital para constatar lesiones. La médica que lo revisó aseguró que no presentaba heridas graves. Sin embargo, menos de dos horas después, el mismo hombre llegó nuevamente al hospital. Esta vez, muerto.

La autopsia reveló una verdad brutal: Gatica tenía múltiples fracturas costales, una hemorragia hepática y signos evidentes de haber sido golpeado sistemáticamente. Las lesiones no coincidían con el estado en que había sido revisado poco antes. Según la acusación fiscal y la querella, fue golpeado en la «cuadra» de la comisaría, esposado, por al menos cuatro efectivos. Murió por las lesiones internas provocadas en esa celda.

La marcha por justicia: concentración desde temprano

Mientras el juicio se pone en marcha en la sala 6 del Poder Judicial, familiares, amigos y organizaciones de derechos humanos se reunirán en la calle. Desde las 8 de la mañana de este lunes 12 de mayo, en la esquina de España y Urquiza, convocaron a una concentración en memoria de Gatica y en reclamo de justicia.

Con pancartas, cánticos y consignas que se repiten desde hace más de un año, volverán a señalar lo que consideran una muerte bajo custodia y un intento de encubrimiento institucional. La familia sostiene que hubo manipulación de pruebas, demoras injustificadas en el proceso judicial y silencio dentro de la propia fuerza policial.

Quiénes son los acusados: roles e imputaciones

Cinco policías fueron inicialmente imputados por el hecho. Uno de ellos, el oficial Gastón Moraga, aceptó un juicio abreviado: reconoció que no evitó la golpiza y fue condenado a tres años de prisión condicional, además de quedar inhabilitado de forma perpetua para ejercer cargos públicos.

Los otros cuatro —Walter Carrizo, Jorge Sosa, Vilmar Quintrel y Andrea Henríquez— enfrentarán el juicio por jurados. La acusación recae sobre los cuatro agentes: son considerados coautores del delito de tortura seguida de muerte.

Según la hipótesis fiscal, Sosa aplicó los golpes más severos, Henríquez avaló la agresión como oficial de mayor jerarquía, Carrizo custodió la puerta para evitar que alguien interviniera, y Quintrel participó activamente en la golpiza.

El relato que se quebró: declaraciones que apuntaron hacia adentro

En la audiencia de formulación de cargos, tres de los imputados decidieron hablar. Y todos apuntaron contra un mismo compañero: el cabo Jorge Sosa. Lo señalaron como quien propinó los golpes más graves a Gatica, particularmente en el tórax y el abdomen. Uno de ellos incluso sostuvo que intentó frenarlo, pero no lo logró.

Estas declaraciones modificaron el escenario interno del expediente, pero no cambiaron la imputación: todos los involucrados serán juzgados como coautores, ya que el delito de tortura seguida de muerte no admite gradaciones de culpabilidad cuando ocurre en contexto de grupo y dentro de una institución como la policía. Para la querella, no se trató de un hecho aislado, sino de una práctica institucionalizada.

Un juicio histórico en Río Negro

Este será el juicio por jurados número 22 desde que Río Negro adoptó este sistema, en 2019, mediante la Ley 5020. En este tipo de procesos, los delitos con penas superiores a 12 años —como la tortura seguida de muerte— son evaluados por un tribunal popular integrado por ciudadanos elegidos por sorteo.

El juez técnico será Marcelo Gómez. En la audiencia previa se seleccionaron 12 jurados titulares y 4 suplentes, asegurando la paridad de género, la diversidad etaria y territorial. Las instrucciones iniciales y finales, junto con los alegatos de apertura y clausura, serán transmitidas en vivo por el canal institucional del Poder Judicial en YouTube.

Las partes del proceso: fiscales, querellantes y defensas

La acusación pública estará encabezada por los fiscales Santiago Márquez Gauna y Martín Pezzetta. La querella estará representada por dos equipos legales: Iván Chelia y Leonel Herrera Montovio, en nombre de Carmen Sanhueza y Nadia Pacheco (madre y pareja de la víctima), y Rubén Antiguala, por Rey David Gatica, hermano de Jorge.

Las defensas técnicas de los acusados estarán a cargo de tres abogados: Federico Diorio, que representa a Carrizo y Henríquez; Damián Moreyra, que asiste a Sosa; y María Denise Mari, defensora de Quintrel.

Nueve días para una ciudad que pide respuestas

Del 12 al 21 de mayo, Cipolletti vivirá un proceso judicial intenso, cargado de emociones y con un trasfondo político y social inevitable. Doce jurados deberán evaluar las pruebas, escuchar relatos desgarradores y emitir un veredicto que marcará un antes y un después.

Mientras tanto, en la calle, la familia y los amigos de Jorge Gatica seguirán marchando.