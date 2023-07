Uso partidario de la Ex-ESMA

Myriam Corsi-Schneider, D.N.I.:17.363.714

Alemania

Mi nombre es Myriam Corsi-Schneider. Mi hermana Maria Elina Corsi está desaparecida desde el 22.11.1976. Desgraciadamente ella también estuvo en la ESMA.

Cuando leí la carta de José Emilio Burucúa pidiéndole a C. K. que se disculpara por el tremendo uso y manipuleo político de algo tan horrendo fue un alivio a mi corazón. El Señor

Burucúa encontró las palabras justas para definir lo que a veces creo que sólo los que tenemos hermanos y/o familiares podemos percibir cuando se muestra algo tan terrible en un acto político: la falta de respeto a nuestro dolor.

A mi hermana María Elina Corsi se la llevaron de nuestra casa en Buenos Aires miembros de las fuerzas armadas. Sabemos que estuvo en la Escuela Mecánica de la Armada, hoy ex-ESMA. Para nuestra familia ese edificio representa un lugar de horror, calvario, quebranto, amargura, desesperación, tristeza, desconsuelo, agonía, dolor, injusticia, encierro, prisión, muerte. Mi dolor hace que no pueda visitar el Museo de la Memoria, al cual considero que es necesario mantenerlo.

En un lugar donde hubo tanto sufrimiento, torturas y hechos inimaginables, encuentro abominable que ese lugar sea utilizado para manifestaciones políticas y culturales. Que en un lugar de tanta tristeza se hagan murgas o se “celebren” eventos es una falta de respeto. Eso no es mantener viva la memoria de los que sufrieron y murieron en ese lugar.

No hace falta explicar qué significa Auschwitz. Aunque se encuentre en Polonia uno relaciona Auschwitz con la Alemania nazi .No se mezclan “eventos políticos y/o culturales” en ese lugar de terror. Desgraciadamente no es el caso de la ex-ESMA. Cuando uno entra a ese lugar tendría que ser un momento de reflexión y también de tristeza. No un lugar donde se hace ruido y se aplaude al candidato de turno.

Repitiendo las palabras de José Emilio Burucúa: “Sí podemos y debemos exigir que nuestras angustias no sean convocadas del modo oportunista en que Ud.(C.K.) lo ha permitido”.

Me sumo a lo escrito por el Sr. Burucúa:

“Supongo que habrá centenares de familiares de desaparecidos quienes comparten el dolor provocado por semejante cachetazo, que Ud. (C.K.)y los asistentes a la ceremonia nos han propinado.”

La suposición es correcta.