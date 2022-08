Vialidad de Neuquén

Rodolfo Schroeder, DNI 13.423.173

SAN MARTÍN DE LOS ANDES

Tiro una idea: ¿qué pasaría si Vialidad Provincial tuviese un presupuesto bien adecuado para hacerle frente a algo tan importante como son las vías de comunicación que llamamos caminos en Neuquén, provincia chica con localidades dispersas que están unidas a través de caminos de ripio en su mayoría.

Cada localidad con sus prioridades en cuanto al acceso a las mismas. El gobierno central sabe cómo está realmente cada delegación. Sabe que a veces y muy seguido no tienen gasoil para circular.

Sabe que la gente quiere salir a trabajar pero no puede porque depende del gasoil y de los repuestos que no llegan para reparar camiones y maquinarias viales.

Sabe que los operarios a veces atan con alambre para ver si pueden salir a reparar los caminos.

Nadie de la población sospecha en realidad la problemática de Vialidad Provincial, porque los caminos mal que mal están y circulamos sobre los mismos porque no nos podemos detener.

El Gobierno recibe dinero de impuestos, de regalías y de otros tantos lugares… ¿no será que Neuquén también gasta más de lo que ingresa?

Resumiendo la problemática de Vialidad Provincial, opino que está muy venido abajo dicho ente provincial.

Quiero que si me llego a equivocar, que se me lo haga saber al 2944 393100, pero si me animo a escribir una carta de lectores es porque averigüé sobre el tema, aquí y en otros puntos de la provincia.