Casanello se declaró incompetente y envió la causa Olivos a los tribunales de San Isidro

El juez federal Sebastián Casanello se declaró incompetente en la causa que investiga si el presidente Alberto Fernández, la primera dama Fabiola Yañez y otras personas cometieron el delito de violar un DNU y la envió a los tribunales federales de San Isidro.

Entre sus argumentos, el magistrado señaló que la causa no puede ser tramitada por la Justicia Federal porteña porque los hechos denunciados por el partido político Republicanos Unidos ocurrieron en la quinta presidencial y la jurisdicción corresponde a los tribunales de Olivos. En Olivos hay dos juzgados federales (el 1 y el 2) que están conducidos por los magistrados Sandra Arroyo Salgado o Lino Mirabelli. Ahora la causa deberá ser conducida a algunos de ellos.

La investigación del caso ya había sido delegada por Casanello al fiscal federal Ramiro González, quien en las últimas semanas solicitó distintas primeras medidas de prueba para avanzar en la investigación por los ingresos a la quinta presidencial de Olivos durante el proceso de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en 2020. En un escrito, Casanello explicó: “No me es posible encontrar un extremo fáctico que justifique la competencia territorial de este juzgado”. Y agregó: “El lugar de la acción y del resultado es el mismo y no involucran a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Si bien Casanello dijo que la causa debe trasladarse al juzgado que por turno corresponda (al de Mirabelli), el expediente podría terminar en el de Arroyo Salgado porque allí se investigan otras denuncias contra Fernández, Yáñez y otras personas por los mismos hechos. Incluso Arroyo Salgado ya había hecho una solicitud para que Casanello le enviara el expediente de Comodoro Py “ad effectum videndi”; es decir, para ver qué había en esa causa que pudiera realizar aportes a su expediente. González había pedido ya que se solicite a la Casa Militar de la Presidencia de la Nación los registros de ingresos y salidas de todos los denunciados correspondientes al año 2020, debiéndose indicar fecha, horario, carácter o cargo, el motivo declarado del ingreso y quién firmó la autorización.

El fiscal investiga la denuncia presentada contra Fernández por los accesos de varias personas a la residencia oficial. La presentación judicial fue impulsada por abogados del partido político Republicanos Unidos. La investigación se inició el 2 de agosto a raíz de la denuncia efectuada por los abogados Abril Fernández Soto y Marcos Longoni contra jefe de Estado y la ex modelo y ahora asesora de la secretaría general de la Presidencia, Sofía Pacchi.

En la denuncia, los abogados señalan que Fernández, Pacchi y otros habrían incurrido en conductas en infracción a los artículos 205 y 248 del Código Penal, dado que habrían violado las medidas sanitarias de aislamiento adoptadas por el propio Gobierno en diversos decretos. La acusación es por la supuesta propagación de la epidemia de Covid-19 al no respetar el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio; y, a su vez, por el dictado de resoluciones contrarias a la Constitución Nacional.

González hizo el pedido de las primeras pruebas para establecer si hubo delito o no tomando como disparador las informaciones periodísticas presentadas por los abogados, que habían sido publicadas inicialmente por el sitio web “El Disenso”, según el oficio. Esas informaciones dan cuenta que Fernández habría permitido una serie de visitas no autorizadas en la residencia de Olivos durante el periodo en que se encontraba vigente la fase más estricta del ASPO, señaló el fiscal. El ASPO decretado por el propio jefe de Estado por la pandemia del coronavirus reservaba la circulación y reunión de todas las personas estrictamente a la realización efectiva de actividades específicamente declaradas como “esenciales”.

El escrito del fiscal señala que en la denuncia los abogados de Republicanos Unidos mencionan que Pachi habría concurrido a la Residencia Presidencial de Olivos al menos 65 veces, destacándose como las más relevantes las ocurridas el 2 de abril del 2020 entre las 22:00 y la 00:11 horas y la del 14 de julio del 2020, entre las 21:46 y las 1:44 horas. Esas fechas son coincidentes con las fechas de cumpleaños del Presidente y de la Primera Dama, Fabiola Yañez. “Tales visitas habrían sucedido con anterioridad a que Pacchi fuera designada como funcionaria pública, en un cargo de planta permanente de la secretaría general de la Presidencia, el 31 de agosto de 2020”, señala la denuncia que investiga el fiscal.

A la primera denuncia se sumaron dos más: una contra la actriz Florencia Peña y otra contra Chien Chia Hong (pareja de Pachi), Emmanuel López (asesor de la primera dama) y Fernando Consagra (pareja de López), según consta en el oficio del fiscal. Asimismo, se investiga el ingreso del adiestrador canino Ariel Alonso Zapata y del veterinario Lautaro Romero.

Corresponsalía Buenos Aires