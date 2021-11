Las casas a los pastores

Sra. Gobernadora Arabela Carreras: Me dirijo en relación al reciente convenio suscripto por Ud. en la ciudad de Ingeniero Jacobacci con referentes de la Asociación de Pastores de las Iglesias Evangélicas de Río Negro -Sr. Fabio Huenchunao- y el titular de la obra social Ipross, pastor Alejandro Marenco, con el fin de brindar cobertura habitacional y de salud a 550 pastores/as que tengan 60 años de edad y no cuenten con estos beneficios, con una erogación del dinero público de ¡550 millones de pesos aproximadamente!

Me permito manifestarle que dicho acto es a mi entender arbitrario, discriminatorio, pues cuando el Estado hace distingos es porque busca proteger derechos humanos de un grupo social de franca desigualdad estructural que el resto, y nunca una condición de fe y elegido de manera voluntaria ese modus vivendi por parte de esos pastores puede ser un factor de desigualdad en la que el Estado deba desarrollar acciones positivas, pues Ud. debe ante todo garantizar la igualdad de oportunidades, de trato como el goce y ejercicio de los derechos reconocidos especialmente a niños, embarazadas, discapacitados, enfermos, víctimas de violencia, trata, minorías sexuales (art 23 C.N).

El Estado no es su empresa privada. Ud. representa la soberanía popular y está obligada a rendir cuentas del dinero público (sistema republicano) y es responsable como funcionaria, por lo que no puede de manera discrecional firmar un convenio como el referenciado si no quiere que los ciudadanos alertemos la suspicacia de pensar que el objetivo es captar los votos por parte de los fieles evangélicos, y alarma que los pastores que suscriben los acuerdos se presten a esta maniobra. Recordarle que el acceso a la vivienda digna es un derecho constitucional y no admite este tipo de privilegios. También el Preámbulo de la provincia contempla el ejercicio universal de los derechos sin distinción en un marco de justicia social, bien común y paz. Ud afecta el principio de igualdad rector de los derechos fundamentales (art. 17 C.N). Le sugiero colabore junto a los pastores con los vecinos de la línea sur con víveres, leña y pasturas en tan duros inviernos que deben afrontar en soledad y en general sin apoyo de ningún tipo.

Alicia Martínez

DNI 14.712.012.

Zapala