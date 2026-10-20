Mundial de Canotaje: jornada inaugural con medallas para los palistas de la región

El río Gualeguaychú comenzó a escribir una página histórica para el canotaje internacional. Este lunes se pusieron en marcha las primeras competencias del Campeonato Mundial de Canotaje de Maratón 2026, un acontecimiento inédito para Argentina y Sudamérica, que por primera vez reciben una cita de esta magnitud.

La jornada inaugural arrancó a las 9 en el escenario de la competencia es un circuito que se extiende desde el Puente Méndez Casariego hasta la zona portuaria y la Costanera, un tramo del río que concentra el recorrido de todas las pruebas del certamen.

En la primera jornada de los máster, los palistas regionales que participan de la cita mundialista obtuvieron varias medallas dentro de las 20 pruebas reservadas para mayores de 35 años en adelante. Entre todas las actuaciones, para la comarca Viedma Patagones fue un día de fiesta porque sus palistas dominaron varias categorías.

Una medalla dorada, dos de plata y dos de bronce fue la cosecha que encabezó el maragato Fernando Percaz al quedarse con el K1 (40-44) sobre el viedmense Julián Algañaras. La otra plateada la aportó el incansable Omar Linares que se impuso en el K1 60-64. En esta misma categoría el choelense Fabián Gonzalez, compañero del viedmense en el K2.

En 45-49 años hombres, el máximo ganador de la Regata del Río Negro, Néstor Pinta, se colgó la medalla de bronce en una prueba que fue ganada por el entrerriano Rodrigo Caffa, que remó en el patio de casa y festejó ante su gente. La otra de bronce fue gentileza de la viedmense Victoria Sánchez en K1 damas (45-49), que escoltó a otras dos argentinas: Griselda Noe y Fernanda Lauro.

Cecilia Collueque estuvo muy cerca de colgarse la cuarta medalla de oro en un mundial en el K1 damas (40-44). La palista roquense quedó apenas 1,9 segundos de las ganadora, que fue la sudafricana Bridgitte Hartley. La medalla de bronce fue para la neuquina Valeria Cilleruelo, en una gran actuación.

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