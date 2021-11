Casi el 60% de los niños y adolescentes de Roca ya está vacunado contra covid-19

Octubre cerró con estadísticas alentadoras en cuanto al avance de la campaña de vacunación de coronavirus en escuelas y jardines de infantes de Roca. También se conoció el nivel de cobertura alcanzado en el caso de adolescentes sin factores de riesgo de 12 a 17 años.

Según datos oficiales, el 51,47% de los niños de 3 a 11 años de Roca ya están vacunados con primera dosis. Son en total alrededor de 15.900 personas y de estas se vacunaron 8.200 hasta el 30 de octubre.

Esa cantidad de aplicaciones se dio en 19 días, ya que la campaña comenzó el 12 de octubre con recorridas por establecimientos educativos y luego se extendió a centros de salud y vacunatorio central.

En cuanto a los adolescentes de 12 a 17 años sin factores de riesgo, ya se colocó la primera dosis al 69,65% de la población estimada. Son 7.800 personas de las cuales se vacunaron 5.400 hasta el momento. Este grupo comenzó a recibir las vacunas a mediados de septiembre.

Según cálculos de este medio, este segmento de 3 a 17 años sin factores de riesgo abarca a unas 23.700 personas en Roca, de las cuales ya fueron inmunizadas con primera dosis unas 13.600, el 58% del total estimado.

La información fue brindada por Nelson Gutiérrez, coordinador de vacunación covid del hospital Francisco López Lima, quien comentó además que ya terminaron de colocar primeras dosis en escuelas y a partir de la semana que viene iniciarán con segundas.

«Se vacunó solo un porcentaje, pero no podemos decir que dejaron de vacunarse porque siguen apareciendo los padres a vacunar a sus niños», explicó.

Dijo que hay distintos motivos por los cuales algunos no han sido inoculados hasta ahora, entre ellos no conformidad de los padres o no poder concurrir en horario de escuela a acompañarlos.

Todavía se desconoce cuál será el porcentaje de pequeños que no se aplicará la vacuna y dijo que en unos días más podrán conocerlo.

Gutiérrez señaló que en Roca el promedio de cobertura en este grupo etario es un poco más alto que la media provincial.

Por otro lado, explicó que si bien no están las estadísticas definitivas aún, se estima que hasta esa fecha unas 1.500 personas de Roca recibieron la dosis adicional o tercera dosis covid.