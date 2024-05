Misiones en crisis: qué pasa tras los 10 días de protestas de policías, médicos y docentes

El conflicto salarial en la provincia de Misiones se intensifica día a día. Mientras las protestas de policías, médicos y docentes provinciales entran en su décimo día, el fiscal de instrucción N° 6 de Posadas, Dr. René Casals, denunció el sábado que los agentes de seguridad acuartelados en la capital no cumplieron con la entrega de los patrulleros que habían retenido como parte de su medida de fuerza, a pesar de un acuerdo previo para hacerlo. Qué pasa en el conflicto que tiene en una situación compleja al gobernador Hugo Passalacqua.

El último avance importante que se registró en un intento por destrabar la situación, fue un incremento ofrecido por el gobernador quien anunció subas salariales para la fuerza de seguridad local y detalló cómo quedarían los sueldos para cada categoría a partir de mayo. Sin embargo, estas ofertas fueron rápidamente rechazadas por los manifestantes.

El fiscal Casals informó que, tras un fallido intento de acuerdo el viernes, los policías acuartelados en la sede del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional 1 no entregaron los patrulleros. “Uno de los voceros de los manifestantes, Germán Palavecino, no se presentó a comparecer ante la Justicia ni cumplió con la entrega de los patrulleros a la que se había comprometido para este sábado”, explicó el fiscal en diálogo con Misiones Online.

Además, indicó que, dado el incumplimiento del acuerdo, se seguirán con las medidas y trámites judiciales correspondientes. “Ya dependerá de lo que defina su Señoría, el juez Ricardo Balor. Igual hay medidas ordenadas pendientes de cumplir todavía, que son el despeje, el secuestro de vehículos, la restitución de la fuerza, y el recupero de todo esto”, detalló.

La tarde del viernes se caracterizó por intensas negociaciones y versiones cruzadas, pero el acuerdo entre el gobierno misionero y la policía no se materializó. Ramón Amarilla, uno de los voceros de los uniformados, comentó que, aunque presentaron una contrapropuesta, no recibieron ninguna respuesta oficial. “Hicimos un planteo. Y no nos contestaron nada. Quedó en stand by”, explicó Amarilla en una rueda de prensa.

En medio de estas tensiones, el gobernador Passalacqua recurrió a la red social X para anunciar la nueva escala salarial de los efectivos de la fuerza policial, destacando las diferencias entre los sueldos de abril y mayo. También recordó que los salarios de la administración central, jubilados y pensionados quedarían depositados desde el domingo.

“A partir de mañana a la tarde estarán liquidados los sueldos de todos los empleados públicos de Misiones en el Sistema Integrado de Administración de Personal (SIAP). También estarán liquidados los sueldos con sus respectivos aumentos de todo el personal de la administración central, jubilados, pensionados y retirados provinciales”, comunicó el mandatario provincial.

El ministro de Coordinación General de Gabinete, Héctor Ricardo “Kico” Llera, destacó que este es el “tercer aumento en cuatro meses” otorgado por la provincia. Sin embargo, subrayó la necesidad de ser responsables debido a la situación económica nacional, que ha visto una reducción en la recaudación y el consumo, así como recortes en transferencias y coparticipación federal.

A pesar de estos anuncios, los manifestantes continúan firmes en sus protestas, esperando una propuesta más favorable del gobernador Passalacqua. “Estamos a la espera. El diálogo siempre estuvo abierto de parte nuestra, tanto del personal de sanidad, del sector docente y de nosotros, la fuerza de seguridad”, aseguró un participante de la protesta en diálogo con el canal de noticias TN.

El conflicto generó un amplio respaldo entre los sectores afectados. Los obispos provinciales de Misiones emitieron un comunicado titulado “La sabiduría del diálogo”, en el que hacen un llamado a evitar la confrontación y buscar consensos a través del diálogo.

“En situaciones complejas como la que atravesamos, hay que evitar alimentar la confrontación y propiciar el modo más sabio y oportuno de afrontar nuestros conflictos”, indicaron los obispos Juan Rubén Martínez, Damián Santiago Bitar y Nicolás Baisi.

En el contexto de las celebraciones por la Revolución de Mayo, los obispos invitaron a la comunidad a unirse en las misas y celebraciones para pedir por la sabiduría del diálogo y la esperanza.

“Convocamos a gobernantes y ciudadanos a asumir los acontecimientos patrios que abrieron con esperanza procesos fundamentales para nuestra Nación, como un legado que nos interpela a seguir trabajando por la justicia y la paz, atendiendo especialmente a los más necesitados”, agregaron.

Mientras tanto, los policías acuartelados, los médicos y los docentes continúan con sus protestas, exigiendo mejoras salariales y condiciones laborales dignas. La tensión sigue en aumento y la resolución del conflicto parece lejana, mientras la provincia de Misiones enfrenta uno de sus momentos más críticos en términos de confrontación social y demandas laborales.

Con información de Infobae