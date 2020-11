Caso Rafael Nahuel: denuncian "una jauría de racistas y xenófobos”

El Espacio de Articulación Mapuche denunció "ingredientes racistas que no se expresaban públicamente y con tanto desparpajo desde la Campaña al Desierto". Foto: archivo

El Espacio de Articulación Mapuche y Construcción Política consideró que al cumplirse el tercer año del asesinato del joven Rafael Nahuel, “el Poder Judicial ratifica su condición de colonial ya que en la actualidad no hay procesado alguno por el crimen que cometieron integrantes de una fuerza de seguridad federal”.

Cuestionaron que tampoco trascendió el resultado de las investigaciones que dispuso el actual gobierno “sobre la actuación de los jefes que tuvieron responsabilidades de conducción durante aquellas jornadas nefastas”.

Insistieron en que ese “mismo accionar colonial” quedó ratificado “al sentar en el banquillo de los acusados a integrantes de la comunidad Buenuleo, en el marco de otro proceso de recuperación territorial. Magistrados federales y provinciales parecen ignorar que el Estado en cuyo nombre suponen administrar justicia, usurpó el territorio mapuche a fines del siglo XIX”.

Desde el Espacio de Articulación Mapuche, plantearon que “no son las comunidades mapuche las que infringen la ley al hacer efectivos sus derechos. Es el Estado el que viola la normativa producto de décadas de lucha de todo un pueblo, en conjunto con otros pueblos originarios del mundo y de la Argentina”.

Pusieron como ejemplo, la Ley 26.160 que instituyó la “emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras indígenas” y denunciaron que “14 años después de su aprobación, cuatro gobiernos más el actual, no fueron capaces de finalizar el Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, cuya importancia quedó en evidencia recientemente, durante el juicio que se les sigue a la lof Buenuleo”.

En relación al asesinato de Rafael Nahuel, destacaron que “el pueblo mapuche está otra vez en el centro de la escena mediática hegemónica. La nueva ofensiva alcanzó ingredientes racistas que no se expresaban públicamente y con tanto desparpajo desde la Campaña al Desierto”.

Acusaron al gobierno de Juntos Somos Río Negro de coincidir “tácticamente con las peores expresiones de la derecha neoliberal y a través de su gobernadora, ministros, legisladores, punteros y caterva de operadores mediáticos, apuntala la estigmatización de toda expresión mapuche que se anime a levantar la voz”.

Cuestionaron que “Bien le viene ubicar las legítimas demandas mapuche en el centro de la escena para ocultar la escandalosa extranjerización de la tierra que se registró durante su gestión anterior, poner en segundo plano su nefasta política sanitaria y propiciar el silencioso pero permanente avance mega-minero sobre territorios de comunidades mapuche”.

Respecto a Bariloche, expresaron que “el gobierno municipal es el gran ausente en todos los conflictos que se avivaron en los últimos tiempos, al ignorar olímpicamente que se trata de un municipio intercultural, más allá del laberinto jurisdiccional que sólo sirve para atender los intereses de la clase propietaria barilochense”.

Finalmente, resaltaron: “No perdemos de vista que la jauría de racistas y xenófobos comenzó a ladrar cuando la actual gestión nacional hizo saber que no reprimiría las demandas territoriales de los pueblos indígenas”. El Espacio de Articulación Mapuche y Construcción Política recordó que "el pueblo mapuche -al igual que los otros 35 pueblos que están en la jurisdicción argentina- no es un sector social más a incluir, ni una minoría, ni una disidencia, ni una colectividad. Es precisamente, un pueblo".