Tres años después, no se sabe quién mató a Rafael Nahuel en Mascardi

La inspección ocular se realizó 12 días después del homicidio. No se hallaron rastros de disparos por parte de los mapuches. Foto: archivo

“El Poder Judicial se ha mostrado incapaz de resolver el caso”, afirmó el abogado de la APDH Sebastián Feudal en referencia al homicidio de Rafael Nahuel, que sigue impune. “Van tres años de fracaso y dolor para los padres de Rafa, Graciela Salvo y Alejandro Nahuel”, sostuvo.

La APDH es querellante en la causa. También los padres de Nahuel, que tenía 22 años cuando recibió por la espalda un proyectil calibre 9 milímetros la tarde del 25 de noviembre de 2017, en Villa Mascardi.

A tres años del crimen, la investigación judicial aún no ha podido esclarecer de qué arma salió la bala que mató a Nahuel. Una pericia oficial indica que el proyectil salió del subfusil MP5 asignado al albatros de Prefectura Naval Francisco Javier Pintos. Otra pericia de Gendarmería dice que no se corresponde con esa arma ni con la del albatros Juan Ramón Obregón. Por eso, se hará una tercera pericia a cargo del Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público de Salta.

Pintos fue beneficiado por la falta de mérito en febrero pasado por la Cámara Federal de Roca. Sin embargo, sigue vinculado a la causa, como los albatros Carlos Sosa, Sergio Cavia, Sergio García y Obregón, que también tienen falta de mérito.

Acusados 5 integrantes de la fuerza de elite de Prefectura, llamada Albatros, están vinculados a la causa.

Los cinco albatros patrullaban el 25 de noviembre de 2017 –por orden del juez federal Gustavo Villanueva, que subrogaba entonces el juzgado federal de Bariloche–, esa zona de Villa Mascardi. Dos días antes, Villanueva había ordenado a las fuerzas federales desalojar a las personas de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de dos predios de Parques Nacionales que habían usurpado a principios de noviembre de ese año.

Los albatros interceptaron en la montaña a un grupo de jóvenes, entre los que se encontraba Nahuel, que recibió un proyectil por la espalda. También, una joven mapuche y otro hombre de la comunidad fueron lesionados con armas de fuego.

La seguridad en el Juzgado Federal fue reforzada. Foto: Alfredo Leiva

Fausto Jones Huala (hermano de Facundo, preso en Chile) y Lautaro González bajaron a Nahuel herido de muerte desde la montaña hasta la ruta nacional 40, en Villa Mascardi, a unos 35 kilómetros al sur de Bariloche.

La versión de los prefectos es que fueron atacados por los mapuches y hubo un enfrentamiento. Los defensores de los albatros imputados aseguran que la prueba de dermotest detectó restos de pólvora en las manos de Jones Huala, González y Nahuel.

Los mapuches denunciaron que fueron emboscados y atacados a los tiros por los albatros. Alegaron que no portaban armas de fuego y destacaron que solo hallaron vainas de calibre 9 milímetros, en la inspección ocular que se hizo 12 días después de los hechos.

“El tema del Estado, toda su estructura y normas, no son para enriquecernos o hacernos más felices. La función principal de la organización es que el poder no mate. Es poner limites al poder estatal”, recordó Feudal.

“El poder mató mucho, si no no existiría ese límite. Y volvió a matar. Y los mecanismos previstos para esa posibilidad no han funcionado”, lamentó. “De modo que puedo decir que volvimos a fracasar en cuestiones básicas y centrales de nuestra organización social”, aseguró.

Recordó que en el caos Nahuel “Es evidente que en tres años, solo hubo tropiezos sobre tropiezos en la investigación”, afirmó.