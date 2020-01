Centenario: su ex novio la secuestró, la golpeó, la amenazó con un cuchillo y pudo escapar

“Hoy a la mañana sufrí la peor pesadilla de mi vida. Fui secuestrada por mi ex delante de mis dos amigas”, escribió Fiorella Bustos en su cuenta de Instagram.

La joven de 24 años vivió una situación de violencia de género. Según contó a RIO NEGRO durante las primeras horas del año 2020 salió de un boliche. Entre las 7.30 y 8.00 horas subió a su auto, buscó a dos amigas que caminaban y pretendió llevarlas a sus respectivas casas hasta que un Volkswagen Bora con vidrios polarizados se cruzó en la esquina de 11 de Septiembre y Colombia de la ciudad de Centenario.

Su ex novio se bajó con un cuchillo en la mano, la amenazó y le pidió que se bajara. Fiorella alcanzó a detener el auto y esconder algunas pertenencias. Ella creía en ese momento que le iba a quitar el celular.

Frente a sus amigas, el hombre abrió la puerta y la sacó de allí tirando de su cabello. La arrastró por el suelo, la introdujo en su auto. Sus amigas intentaron evitar que cumpliera con su objetivo. “Yo quedé con las piernas adentro del auto y sentí que mis amigas me manotearon las piernas y estaban gritando que me deje”, recordó la víctima.

“Me cortó el brazo con el cuchillo, y me dijo que con eso me iba a matar”, agregó. A bordo del auto de su ex novio y a toda velocidad, durante un lapso de 15 o 20 minutos, él la golpeó mientras manejaba. “Me decía que me iba a llevar hasta Las Parcelas para matarme”, afirmó.

Durante ese trayecto pensaba en la oportunidad de abrir la puerta y arrojarse del vehículo en marcha. Observaba si había alguna persona en la vereda, hasta que vio una camioneta de la policía que aguardaba en un semáforo de la calle Honduras. “Ahí me animé a abrir la puerta y a gritar, a pedir auxilio”, enfatizó.

“Cuando él dobló en una calle de piedra ahí fue que logré tirarme”, aseguró. Pero el hombre la retuvo. La tomó de su ropa y con su mano presionó los dientes de su mandíbula. Por una maniobra que no logró recordar, Fiorella logró que soltara su boca, y antes de que ella saliera del auto llegó el patrullero.

El coordinador operativo de seguridad, Eduardo Cañicul, señaló que la chica vio el móvil detenido en el semáforo y sacó parte del cuerpo. El personal policial vio que tenía la cara ensangrentada y comenzó la persecución. Cuando lo alcanzaron en la calle Los Mayas, la chica se tiró al suelo, el conductor hizo una maniobra y se dio a la fuga.

Los policías la auxiliaron y permaneció toda la mañana en la guardia del hospital. Después realizó denuncia en la dependencia policial. Ayer a la mañana repitió el procedimiento en la fiscalía.

Explicó que él “no la dejaba tranquila” y que había decidido bloquearlo de las redes sociales dos noches atrás. El 31 de diciembre él la llamó para pedirle que lo desbloquee y ella no accedió.

El joven de 21 años tiene una restricción de acercamiento a la víctima. En la causa interviene la justicia de Familia.