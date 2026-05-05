Homicidio en Roca: imputaron al detenido en Puerto Madryn por el crimen de Sergio Coria

En una audiencia realizada este mediodía, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra el hombre detenido recientemente en Puerto Madryn, señalándolo como el presunto autor del asesinato de Sergio Emiliano Coria. El hecho, que conmocionó a la región el mes pasado, derivó en una medida de prisión preventiva por el plazo de cuatro meses para el acusado.

El ataque: disparos frente a su familia

De acuerdo con la acusación fiscal, el violento episodio ocurrió el pasado 4 de abril. La víctima, Sergio Coria, se desplazaba en su vehículo junto a su pareja, su hijo de apenas un mes de vida, su suegra y una sobrina de 4 años.

En un momento del trayecto, el imputado habría aprovechado que el automóvil frenó para interceptarlo desde una motocicleta y abrir fuego con la clara finalidad de causarle la muerte. Coria fue trasladado de urgencia al hospital local, donde finalmente falleció debido a la gravedad de las lesiones recibidas.

Calificación legal y pruebas clave

La jueza de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos bajo la calificación de «homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil condicional».

Para sustentar esta acusación, la fiscalía presentó un sólido conjunto de evidencias que incluye actas de procedimiento de la Comisaría 21 e informes del 911, resultados de la autopsia realizada por el Cuerpo de Investigación Forense, peritajes del Gabinete de Criminalística y del Cuerpo de Investigación Judicial y los informes técnicos de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL) y diversas entrevistas testimoniales.

Prisión preventiva y peligros procesales

El equipo fiscal solicitó la prisión preventiva basándose en la existencia de peligros procesales, específicamente el riesgo de fuga y el entorpecimiento de la investigación. Cabe destacar que el sujeto ya se encontraba privado de su libertad vinculado a otro proceso judicial en la provincia de Chubut.

Pese a la oposición del defensor penal público, quien cuestionó la teoría del caso, la magistrada resolvió que el imputado permanezca detenido durante los próximos cuatro meses mientras avanza la etapa preparatoria del juicio.