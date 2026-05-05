Tortilla de acelga al horno: la receta saludable, rápida y sin frituras que se hace en 20 minutos

Una opción simple, liviana y rendidora gana cada vez más lugar en la cocina diaria: la tortilla de acelga al horno. Ideal para quienes buscan comer más saludable sin resignar sabor, esta versión evita la fritura, reduce el uso de aceite y permite resolver una comida en pocos pasos.

A diferencia de la preparación tradicional en sartén, el horno garantiza una cocción pareja y sin complicaciones. Además, permite hacer varias porciones al mismo tiempo, lo que la convierte en una alternativa práctica para organizar comidas de la semana o compartir en familia.

Por qué elegir la tortilla de acelga al horno

El crecimiento de este tipo de recetas responde a una tendencia clara: platos más livianos y funcionales para el día a día. Entre sus principales ventajas se destacan:

Menor contenido graso, al no requerir fritura

Cocción uniforme sin necesidad de darla vuelta

Posibilidad de preparar varias porciones de una vez

Versatilidad: funciona como plato principal, guarnición o snack

Cómo prepararla paso a paso

Con ingredientes básicos y accesibles, esta receta se puede hacer en menos de 20 minutos.

Ingredientes:

1 atado de acelga

3 huevos

1 cebolla

2 cucharadas de queso rallado (opcional)

Sal y pimienta a gusto

Un chorrito de aceite

Preparación:

Lavar bien la acelga y separar hojas y tallos. Picar todo finamente. Saltear la cebolla con un poco de aceite hasta que esté transparente. Incorporar la acelga y cocinar unos minutos hasta que reduzca su volumen. Batir los huevos en un bowl y mezclar con las verduras. Agregar queso rallado, sal y pimienta. Volcar la preparación en una fuente previamente aceitada. Llevar a horno medio (180°C) durante 15 a 20 minutos, hasta que esté firme y dorada.

Claves para mejorar el resultado

Para potenciar el sabor y adaptar la receta a distintos gustos, se pueden sumar algunos ingredientes o técnicas:

Agregar zanahoria rallada o zapallito para más textura

Incorporar ajo o especias para intensificar el sabor

Usar moldes pequeños para lograr una tortilla más alta

Dejar reposar unos minutos antes de cortar, para que no se desarme

En un contexto donde la alimentación saludable gana protagonismo, esta tortilla de acelga al horno se posiciona como una alternativa accesible, rápida y adaptable, ideal para incorporar más verduras sin complicaciones.