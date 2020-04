ChallengeYoComo: con la receta "Solo el amor salvará al mundo" desafían a otro cocinero barilochense

Acepté el #ChallengueYoComo. Me nominó el gran Alejandro Di Fabio, tremendo cocinero neuquino. Me gusta esto de cocinar con lo que hay en la heladera. un poco para derribar ese mito urbano de que los cocineros debemos tener de todo en casa. Amados comensales me veo en la amarga tarea de romper con esa creencia y decirles que la frase que mejor nos representa es “en casa de herrero, cuchillo de palo”.

Mi idea de encarar el menú fue la siguiente: revisé todo todo (casi me matan y me obligaron a ordenar todo después como corresponde…. mientras me gritaban ..mira que aca no es el hotel, aca lo que desascomodás lo pone de nuevo en su lugar… oye chef?) y encontré algunas cositas que por suerte le había traído para que coman con mi hijo.

Juan Carlos inicia el fuego en casa.

Tenía claro era que lo iba hacer a las brasas y fuego directo. Lo otro era que lo quería hacer temático del rock nacional, soy realmente un enfermo de la música. No concibo la vida ni la cocina sin música.

Y así fui armando este plato que llamé “Sólo el amor salvará al mundo” (non palidece el fuego entre nosotros)… en estos tiempos que estamos atravesando el cuidado personal y el amor al otro es lo que nos va a sacar adelante en mi opinión y deseo.

A templar la parrilla. Al mismo tiempo que hay que tomar un brebaje para arrancar.

1.- Empecemos a prender el fuego despacio, que vaya tomando calor esa parrilla y darle comienzo a su ritual tan mágico e hipnótico que este propone y sobre todo para mojar la garganta en un traguito. El brebaje para arrancar la mise en place lo llamé “Pajaritos on the rock “, de m.a.d, la banda de Omar Mollo, que lleva sidra de pera, vodka, frutos rojos y pomelo.

Procedimiento

Vaso de whisky, hielo mucho, medio pomelo exprimido, frutos rojos con una cuchara de café mediana, sidra de pera y vodka a gusto de cada uno. Las medidas van variando según el gusto de cada uno.

2.- Tenía un hermoso pez gallo de nuestro golfo de San Antonio Oeste, obsequio de mis amigos los pescadores, laburantes inalcanzables de nuestra provincia y de las mejores personas que conocí en este rubro.

Este pescado es muy firme, similar al pollo, ideal para nuestros hijos y lo preparamos con jugo de pomelo, miel de El Bolsón y sal… nada más. Directo a la parrilla vuelta y vuelta hasta que esté cocido, le echamos el jugo de pomelo y la miel a cada lado. Simple.

Para recordar al lado del fuego: tras la disolución de Almendra y la edición de un álbum solista, Luis Alberto Spinetta encara su nueva banda, Pescado Rabioso.

3.- Perdido en el frezzer quedaba un trozo de carne que me había dado mi familia en Río Colorado hace unos meses atrás cuando fui a visitarlos. ¡A descongerlarla! Hermosa sorpresa cuando la vi, unas costillitas del carre , riquísimas. La magia de los tíos con el cuchillo. A tal hermosa carne solo fuego y sal. Llamé a esta parte del plato, como un tema de Las Pelotas, la vaca y el bife.

El “Bocha" Sokol canta esta historia sobre cuatrerismo serrano, en pleno 1991. Cuenta cómo les robaron una vaca cuyo destino era alimentarlos. "Me quedé sin molleja/ me quedé sin riñones/ no habrá choripán en mi mesa/ por culpa de esos ladrones/ ¿por qué la llevaron, a mi querida aberdeen angus”.

4.- Durazno sangrando (durazno a las brasas, frambuesas ) de Spinetta es la guarnición para nuestro pescado. Partimos el durazno al medio, sacamos el carozo y ponemos las mitades al fuego directo con el lado del agujero del carozo contra el fuego ... cuando toma buena caramelización, casi quemadito, lo damos vuelta, lo retiramos del fuego directo y agregamos las frambuesas en el hueco del carozo.

“Pasó cierto tiempo en el mismo lugar

hasta que un buen día se puso a escuchar

una melodía muy triste del sur

que así le lloraba desde su interior...” cantaba el flaco.

Vamos acompañarlo con una salsa sencilla pero muy rica , le puse de nombre “Sonando” (de Callejeros). Cortamos media cebolla, media zanahoria, un trozo de panceta , agua o caldo y cocinamos por media hora, todo así -derecho junto- sal, pimienta, algún picante si les gusta y procesamos todo, que quede todo liso.

“La salsa de los que tienen

poco pero bailan igual”.

5.- Por último, con el pan viejo que viene quedando , utilizamos las migas con ajo .. así simple: miga , ajo y manteca u aceite… sartén y hasta que se hagan miga dorada , nada más. Esto se llama Toro y pampa (Almafuerte).

Mientras tomamos una IPA vamos presentando el plato. Colocamos el durazno y el pescado de un lado del plato, en el medio una línea de salsa y del otro, lsa migas y arriba las costillitas. Es ahí y es así que uno piensa que el amor salvará el mundo.

Todo hecho con productos de Río Negro.

¿A quién desafío?

A mi amigo y colega Fefe, @FedericoDomínguezFontán, también de Bariloche, a quien quiero y respeto mucho, para ver en qué anda, que nos sorprenda como siempre y sé que alguna delicadeza debe tener para deleitarnos. Es un gran anfitrión junto con su compañera , la Juli Marmorato. Lo bueno de Fontán es que no sabés nunca con qué te va a salir… una pizza, un clásico francés perfecto o alguna idea loca. A ver amigo, ¿acepta mi desafío del #ChallengueYoComo ?

