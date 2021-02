Chocó un auto estacionado en Cutral Co y tenía 3 gramos de alcohol en sangre

En Cutral Co se detectaron el fin de semana dos conductores con altos valores de alcohol en sangre. (foto: gentileza)

El conductor de un automóvil chocó a otro vehículo que estaba estacionado en el barrio Zani de Cutral Co. Cuando se le hizo el test de alcoholemia arrojó 3,02 gramos por litro de alcohol en sangre. El hombre fue demorado, el vehículo fue secuestrado y se le labró la multa correspondiente.

El hecho ocurrió el domingo durante la madrugada, alrededor de la 1.30, en Nahueve y Catán Lil del barrio Zani. Allí se alertó que el conductor de un Peugeot 504 había impactado contra un Honda City que permanecía estacionado. El dueño de este último auto salió después de escuchar el ruido, constató los daños y llamó a la policía.

Cuando los uniformados de la división Tránsito de Plaza Huincul acudieron al lugar observaron que el conductor del Peugeot estaba en evidente estado de ebriedad. De todos modos se lo sometió al test de alcoholemia que acusó 3, 02 gramos por litro de alcohol en sangre.

El hombre fue demorado y se le labraron las multas correspondientes. Más allá de la infracción por conducir alcoholizado (lo permitido en Cutral Co es 0,50) también fue multado por circular en el horario donde está prohibido hacerlo, a menos de que se trate de personal esencial.

En este caso, se lo notificó de la violación de los artículos 205 y 239 del códgio penal. En Cutral Co sigue en vigencia el decreto que elevó a 80 mil pesos la multa por circular fuera del horario permitido, como en este caso. Y si bien hay planes de pago para abonarlas, se les aplica un interés y el vehículo no puede ser retirado hasta que no se concluya con la cancelación total de la deuda.

El mismo sábado aunque más temprano, cerca de las 22, se alertó a la policía de una camioneta que llevaba a tiro a un Duna, sin luces, en la ruta 22 y que sus ocupantes se encontraban tomando cerveza.

Se inició la búsqueda y se logró dar con los vehículos en cuestión. El conductor de la camioneta, oriundo de Junín de los Andes, fue sometido al test de alcoholemia que le dio 2,54 gramos por litro de alcohol en sangre. El rodado fue secuestrado y el hombre fue trasladado hasta la comisaría a la espera de que estuviera en condiciones para volver a circular.