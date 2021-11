Ciclismo, la disciplina que fortaleció vínculos en pandemia

La cuarentena impuesta por el coronavirus llevó a establecer el distanciamiento social como principal manera de cuidarse. Esta fue una de las tantas razones por la cual, el uso de la bicicleta - práctica que garantiza esta medida -, escaló significativamente como una de las alternativas más saludables, recreativas, deportivas y de hobby, entre los roquenses.

Sin embargo, la pasión por pedalear tiene larga data y la pandemia generó que los vínculos que se venían construyendo entre los ciclistas se profundizaran, aún más en este contexto sanitario.

En este sentido, para Nelson Torres, entrenador de ciclismo hace más de 25 años, andar en bicicleta cada vez amplía las motivaciones entre las distintas personas ya que no distingue de profesiones, de edades ni de género.

“Existe gente que utiliza esta actividad como ejercicio recreativo para salir a conocer lugares de Roca que son intransitables para otros medios de transporte. También existen ciclistas que no sólo son usuarios de la movilidad para el paseo, sino que utilizan la disciplina como practica deportiva de competición”, destacó Torres.

Los valores que definen al ciclista son la predisposición con los compañeros, la amistad y la empatía Ciclista roquense de 43 años

El entrenador lidera un grupo importante de hombres y mujeres que salen a pedalear entre 5 y 6 días a la semana. Los miembros van desde adolescentes hasta personas de 55 años de edad.

El ciclismo roquense es una actividad que convoca a personas de todas las edades, de cualquier profesión y género. Foto Gentileza

Cristina Beltrán (45), es una de las tantas ciclistas que practica la disciplina de manera grupal. Ella es una comerciante roquense que desde hace más de 15 años que se subió a la bicicleta para nunca bajarse.

“Es mi cable a tierra. Cada uno sale de su trabajo con la comida en la garganta para salir a entrenar y viendo que recorridos hacer para pasar un buen rato arriba de la bici”, argumentó.

Actualmente, hay muchos grupos de mujeres en las bardas. Eso está muy bueno y me alegra mucho porque está creciendo el deporte Cristina Báez, ciclista roquense de 45 años

Desde el encierro

El marco de las restricciones sanitarias impactó significativamente a estos deportistas, quienes venían transitando la pandemia desde el encierro.

Mario Meza (43), quien es chofer de colectivos, consideró que producto de las restricciones, al grupo le costó muchísimo volver a encontrar el ritmo, la rutina, sobre todo por los dolores físicos y las posibles lesiones, producto de la exigencia del pedaleo.

“Fue muy duro transitar las restricciones. Estar arriba de una bici significa un estilo de vida, realizando la práctica deportiva, disfrutando las bardas, recorriendo los paisajes de chacras. Siempre con amigos”, reflexionó Mario Meza, ciclista de 43 años.

Por su parte, el empleado municipal, David Rodríguez (45), ciclista desde hace más de 30 años, se refirió a sus motivaciones, las que le han forjado un vínculo muy fuerte con la disciplina.

“Me motivan las risas, las charlas y la diversión. Hay veces que me siento un niño arriba de la bicicleta. Tanto es así que si veo un salto me tiro sin medir las consecuencias”, concluyó.

Vivo el ciclismo desde que soy chico. Hoy que tengo 45 años, tengo las mismas ganas que tuve siempre David Rodríguez, ciclista roquense de 45 años





El paisaje de barda en Paso Córdoba es un escenario predilectos para los roquenses.



Más conciencia en el deporte



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), realizar actividad física, de manera regular, es fundamental para prevenir y ayudar a reducir los síntomas de la depresión, estrés y la ansiedad, entre otras patologías.

En este sentido, Torres considera que se están viendo muchas más personas haciendo ciclismo y running, en las salidas que realizan frecuentemente.

“Con la pandemia, que venimos todos muy estresados, mucha gente encontró en el deporte una salida a todo el estrés del día a día”, sostuvo.

Además, según el entrenador, en el grupo que lidera existen marcos de contención, propuestas de objetivos y búsquedas de motivaciones personales complementarias al trabajo de terapias psicológicas que vienen llevando adelante algunos miembros del equipo.

“Antes de iniciarme en el ciclismo, llegaba a mi casa muy estresada después de trabajar. Empecé a dedicarme tiempo y fue ahí que descubrí el ciclismo, conocí gente y supe que esto era lo mío. La bicicleta es todo para mí”, reflexionó Báez.

El entrenador de ciclismo considera que la clave para desarrollar el deporte de manera óptima , además de poder contar con una bicicleta que te sea fiel y que responda de manera eficiente, es tener un estilo de vida saludable, una buena dieta y la constancia para seguir entrenando.

“Creo que todo tipo de persona necesita contar con su momento de esparcimiento. A nosotros nos gusta poder encontrarnos para salir con la bici de montaña para recorrer las bardas, las zonas rurales de Roca, Allen, Huergo, o bien, agarrar la bicicleta de ruta”, culminó Torres.