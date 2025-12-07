Entre ovejas, secretos y ciencia: cómo un productor llevó la sustentabilidad desde Neuquén a Europa

La ganadería sustentable de la Patagonia combina manejo regenerativo y saberes ancestrales mapuches para restaurar el ambiente/Crédito: WCS Argentina

Con apoyo de la organización de conservación ambiental WCS Argentina, un productor de ovejas y cabras, Diego Matías Lienan, integró técnicas científicas como el manejo regenerativo y el monitoreo animal con saberes ancestrales.

Presentó los resultados de la convivencia armónica entre ambiente y producción en la conferencia de Intercambio textil en Lisboa. El productor contó también con apoyo de la Subsecretaría de Producción de Neuquén.

El encuentro internacional reunió a líderes de la industria textil y especialistas ambientales.

Allí se escuchó el relato de Lienan, productor ovino y caprino del norte de la Patagonia, quien viajó junto a Ezequiel Infantino, coordinador de certificación y cadenas de valor de WCS Argentina, para mostrar cómo el campo puede ser motor de soluciones frente al drama ambiental.

Lienan pertenece a la Comunidad Mapuche Namuncurá, en la provincia de Neuquén, y convive a la sombra del imponente volcán Lanín.

En su familia, la tradición de criar ovejas merino y cabras Angora se mezcla con el desafío de sobrevivir a la reducción de lluvias, menores nevadas y la merma del valor de la lana y el mohair.

“Vi que las condiciones del campo habían cambiado mucho. Donde antes nevaba hasta tres metros, ahora apenas caen veinte centímetros. Y la lana se paga a precios que no reflejan el esfuerzo ni el cuidado de los animales”, relató.

Ante ese panorama, apostó a la transformación. La clave fue la adopción de metodologías de manejo regenerativo que, además de restaurar el suelo y los pastizales, permitieron convivir con animales silvestres como el guanaco y el puma, especie sagrada para los mapuches.

“La introducción de perros protectores de ganado resolvió la depredación sin dañar la fauna nativa y el manejo planificado ayudó frente a las sequías y el cambio climático”, explicó Diego. El monitoreo animal y la planificación del pastoreo con registros precisos mejoraron el uso del campo y, en pocos años, la naturaleza comenzó a recuperarse.

Diego Matías Lienan presentó en Lisboa un modelo de producción ovina y caprina que protege la fauna nativa y mejora el suelo/WCS Argentina.

Estos avances permitieron acceder a la certificación Wildlife Friendly®, respaldada por WCS Argentina y la Subsecretaría de Producción de Neuquén.

El productor consiguió hasta un 20% más en el valor de la lana y el mohair. Detrás del dato hay un mensaje: “La industria empieza a valorar el esfuerzo de los productores por regenerar pastizales y convivir con la fauna”, remarcó Ezequiel.

Más allá de la técnica y el comercio, persiste el reto social: el abandono rural y la fuga de jóvenes en las zonas rurales.

“Nuestro deber es que el trabajo en el campo vuelva a ser interesante, que se reconozca y que se pueda vivir dignamente de él”, sostuvo Diego ante colegas de Sudáfrica, Australia y Europa. En ese cruce de culturas, se hizo evidente que los problemas y las soluciones se parecen en cada rincón del mundo.

“Estos nuevos manejos productivos tienen que ver con mi cultura, con mis ancestros. Son formas de cuidar a la Mapu, que nos permite producir, crecer y ser todos uno solo”, afirmó.