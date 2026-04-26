Gripe 2026: por qué la OMS cambió las reglas y puso foco en la equidad 

La gripe causa cada año entre 290.000 y 650.000 muertes en todo el mundo por causas relacionadas directamente con la enfermedad. Este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) renovó sus recomendaciones sobre esa infección y propuso tres grandes cambios que ya marcan la agenda de la prevención en todo el mundo.

La guía introduce ajustes en las medidas de protección, pone en el centro la equidad y los derechos humanos, y actualiza su visión sobre qué estrategias funcionan y cuáles no.

Expertos de la agencia sanitaria de Naciones Unidas hicieron antes la revisión de la evidencia científica más reciente y la experiencia acumulada en pandemias como la de COVID-19. El objetivo es que los países adapten sus políticas y hábitos cotidianos para enfrentar los nuevos desafíos que plantea el virus de la gripe.

Medidas más realistas

Se analizó el impacto de las acciones que hasta ahora se consideraban infalibles. La vacuna antigripal sigue siendo una recomendación central, especialmente para proteger a quienes tienen mayor riesgo de enfermedad grave.

El uso de mascarillas médicas muestra un efecto pequeño o moderado en la reducción de la transmisión del virus, según la nueva evidencia.

La higiene de manos sigue recomendándose, pero se precisa que su impacto es limitado cuando se aplica de manera aislada.

Ventilar los ambientes se convierte en una prioridad para reducir la transmisión. La limpieza frecuente de superficies de alto contacto persiste como recomendación, aunque se aclara que desinfectar de forma excesiva no es necesario.

La ventilación de ambientes cerrados es clave para reducir el riesgo de contagio.

Derechos y equidad

Se aclaró que las medidas como cuarentenas, cierre de escuelas o rastreo de contactos pueden afectar más a grupos vulnerables. Por eso, se pide que toda política se analice para evitar que agrave desigualdades sociales o económicas.

Los niños que dependen del comedor escolar, los trabajadores informales y las personas con discapacidad pueden verse especialmente perjudicados si las reglas no se piensan con justicia social. La privacidad y la dignidad de las personas deben respetarse en toda intervención, advierte el organismo.

La OMS también descarta ciertas prácticas que fueron habituales en el pasado, como el control de temperatura en accesos o el uso de purificadores de aire, por falta de evidencia sobre su eficacia real frente a la gripe.

Las nuevas recomendaciones apuntan a que cada país adapte las medidas según su realidad, con foco en la protección de los más vulnerables y el respeto por los derechos fundamentales.