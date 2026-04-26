La construcción impulsa el empleo privado en Río Negro

El empleo privado dio señales positivas para Río Negro, que el Gobierno de inmediato capitalizó al poner en valor el crecimiento del 2,8% interanual, según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que analiza la evolución de la población ocupada.

Pero se debe mirar otros indicadores para develar qué rubros fueron los que generaron trabajo en la Provincia y allí todos apuntan a la construcción.

El informe del SIPA difundido días atrás posicionó a Río Negro como la provincia que más puestos de empleo generó en el sector privado, con 3.200 trabajadores más, comparando enero de 2025 y enero de 2026. En términos nominales pasó de 117.100 empleos en el sector privado a 120.300, lo que significa un 2,8% en un año, aunque si se posa la mirada en el último mes, la variación fue del 0,9% entre diciembre de 2025 y enero de este año.

En el ranking de provincias, detrás le siguen Neuquén con un 2%, San Juan con 1,6% y Santiago del Estero 0,9%, siempre mirando la variación interanual. Mientras que la vecina Chubut tuvo magros resultados con una caída del -6,5%, ubicándose en cuarto lugar entre las jurisdicciones con mayores caídas del empleo.

“Venimos de un año y medio en el que se mantiene estable o arriba la generación de empleo privado”, destacó María Martha Avilez, secretaria de Trabajo a RÍO NEGRO, quien sintetizó que “el balance es positivo” para la Provincia.

El oleoducto es uno de los proyectos que generó empleo privado en Río Negro. Archivo/Cecilia Maletti

La funcionaria puso en valor las economías regionales que en verano son generadoras de empleo y movimiento económico, como el turismo y la fruticultura. Sin embargo, en la actividad productiva concentrada en los valles admitió que este año hubo una “temporada más corta” por las cuestiones climáticas que afectaron severamente algunas subproducciones como el caso de la cereza en Valle Medio, fuertemente afectada por el granizo.

También destacó “el frente que se abrió con los proyectos vinculados a la energía, la minería y la industria del conocimiento”, que incluye el Vaca Muerta Oil Sur, las iniciativas de GNL y el proyecto de extracción de oro de Calcatreu.

Asociado a estos proyectos, el rubro de la construcción fue uno de los más beneficiados con el empleo privado, pero también impulsado por la obra pública que la Provincia retomó -tras el recorte nacional- con la inyección de recursos del bono del acuerdo por el oleoducto y también ahora con los convenios por los proyectos de GNL.

“La balanza es positiva más allá de los términos nominales”, señaló Avilez sin poner el foco en el número actual sino en un contexto que consideró auspicioso y que tiene una inyección de intervención estatal con “la generación de valor agregado al empleo, desde provincia hemos aportado en capacitación y formación para que logremos que esos puestos que se generan sean para los rionegrinos”.

La construcción hace punta

El informe de SIPA no desglosa los rubros que fueron motor del crecimiento de puestos de empleo, pero ese indicador se encuentra en el informe estadístico de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo que actualizó los datos a enero de 2026 y permite hacer una comparación interanual de cada segmento de trabajadores registrados, incluyendo el empleo público y el servicio doméstico.

La construcción, sin dudas, es el sector que generó una mayor variación de empleo en el último año y esto se debe en los valles y la costa con el proyecto del oleoducto, principalmente porque el caño atravesó más de 400 kilómetros y atravesó la economía de varias localidades, sumada a la planta en tierra con los tanques de almacenamiento. Y en la cordillera el impulso de la inversión privada en Bariloche mantiene en actividad casi plena al sector.

En el detalle por rubro se especificó que la construcción, refacción o remodelación de redes eléctricas, de gas, agua y servicios públicos tuvo un incremento del 280% interanual porque pasó de tener 447 trabajadores registrados el primer mes del 2025 a 1.699 en el último enero.

La construcción de obra de ingeniería civil pasó de 408 trabajadores a 748 registrados, un 83,3% de suba; mientras que la construcción de obra de infraestructura para el transporte subió de 600 empleados a 832, un 26,06%.

El trabajo registrado en las obras de edificios residenciales tuvo un 6,55% de variación interanual pasando de 1.312 a 1.398 trabajadores registrados; y los edificios no residenciales tuvieron un 24,23% de incremento en empleos partiendo de 1.077 en enero de 2025 a 1.338 este año.

Los obreros de la construcción tienen trabajo todo el año con las inversiones privadas en Bariloche. Foto. Marcelo Martinez

La variación en otros rubros

Los empleos directos vinculados a la actividad petrolera tienen diferencias. Si se toma los puestos de trabajo para la extracción de petróleo crudo ese indicador cayó un -15,8% porque en enero de 2025 había 1.196 trabajadores y en el último enero 1.007. Sin embargo, en el segmento de servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas la variación interanual fue positiva de un 1,75% pasando de 1.823 a 1.855 trabajadores registrados.

El área de investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y tecnología tuvo un 15,7% más de trabajadores en la comparación interanual pasando de 2.231 a 2.582.

En el transporte de cargas la ecuación es negativa con un -0,6% porque de 1.603 trabajadores registrados bajó a 1.593 este año; y en la venta de combustibles creció un 1,22% de 1.547 trabajadores en todo Río Negro a 1.566 en enero último.

Los trabajos vinculados al turismo en general no presentaron variaciones interanuales y se mantuvieron con los mismos puestos.

En la administración pública, que incluye municipios, provincia y nación, el saldo interanual es negativo con 325 trabajadores menos en Río Negro, entre enero 2025 y enero 2026, pasando de 83.305 trabajadores a 82.980.

La fruticultura reflejó posiblemente en el empleo el impacto de las complicaciones climáticas, así en el cultivo de peras y manzanas trabajó un 15,29% menos de personas con 18.191 en 2025 y 15.409 en el primer mes de 2026.

La venta al por mayor y empaque de frutas generó también menos empleo, con un -6,22%, que implicó de 3.858 trabajadores a 3.618.

Trabajo pleno de la costa a la cordillera, con matices

El sector de la construcción registra “pleno empleo” en la amplia jurisdicción de la Uocra de Valle Inferior y Zona Atlántica donde se concentran las inversiones energéticas, pero también tiene altos niveles en la cordillera donde la generación está asociada a las inversiones privadas de complejos, edificios y hotelería.

“La construcción, Río Negro junto a otras tres provincias del país, es la única que actividad que ha generado puestos de trabajo”, destacó Damián Miller, secretario general de la Uocra en la Zona Atlántica que tiene una amplia jurisdicción con unos 1.500 trabajadores agremiados desde Río Colorado, pasando por Viedma, las localidades de la costa hasta Sierra Colorada.

Miller valoró que en su seccional hay “pleno empleo” y esto “se debe indudablemente a los proyectos energéticos”, especialmente el oleoducto Vaca Muerta Sur que se comenzó a construir en 2025, con el ducto y la planta en tierra en Punta Colorada.

Miller puso en valor que estos puestos de trabajo generados por las empresas vinculadas al oleoducto -y los que vendrán con el GNL- son “formales” y tienen un “seguimiento de la Provincia muy minucioso porque se controla a las empresas en el cumplimiento y se apoya a los trabajadores rionegrinos a través de la Ley 5804 (mano de obra local)”.

La normativa que exige a las empresas que el 80% del plantel sea de personas residentes de Río Negro, para Miller “vino a garantizar trabajo para los rionegrinos, no es una ley excluyente y también genera herramientas de formación según la demanda”. También destacó que para muchos trabajadores el oleoducto fue su primer empleo.

En la cordillera, Nicanor Espinoza, referente de la Uocra Zona Andina, también admitió un momento bueno para el sector. “El fuerte de Bariloche siempre fue lo privado, obviamente el Estado ayuda cuando hay obras porque se trata de trabajo registrado”, señaló y admitió que en el sector privado -impulsado por la construcción de edificios y complejos de departamentos- “hay muchas situaciones irregulares, sobreexplotación del trabajador, traen gente de afuera, trabajo en negro, es difícil de controlar con tantas edificaciones”.

Espinoza tiene en su seccional unos 1.300 trabajadores a los que se deben sumar los no agremiados. Dijo que otra realidad local es que muchas de las obras se realizan a través de contratistas.