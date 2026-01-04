Plantar y proteger: un llamado urgente para cuidar la biodiversidad en los campos

El mundo rural tiene un rol clave en el futuro de la biodiversidad. Un nuevo estudio internacional advirtió que la única forma de frenar la pérdida de especies es plantar, restaurar y proteger los campos con urgencia.

El trabajo fue publicado en la revista Plos Biology. Lleva la firma de Anne Larigauderie (Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas, Alemania), Karen O’Brien (Universidad de Oslo, Noruega), Lucas A. Garibaldi (Universidad Nacional de Río Negro y CONICET, Argentina) y Arun Agrawal (Universidad de Notre Dame, Estados Unidos).

Los investigadores afirmaron: “la conservación, restauración y regeneración de lugares con valor cultural y ecológico” es el primer paso para cambiar el rumbo de la naturaleza. Los investigadores alertan que los intentos previos fracasaron por no atacar “las causas profundas”.

Campos vivos, futuro posible

Explicaron que la desconexión con la naturaleza, la concentración de poder y riqueza y la búsqueda de ganancias rápidas están detrás de la crisis ambiental. Al hacer el trabajo, el objetivo principal fue mostrar cómo los campos pueden ser el corazón de la transformación.

Los investigadores analizaron las barreras que ponen en riesgo la salud de los ecosistemas rurales y señalaron la importancia de sumar a las comunidades locales. El trabajo deja claro que la agricultura, la pesca y la energía deben integrar la biodiversidad en sus prácticas.

Insisten en que no basta con producir más: hace falta cuidar el suelo, las plantas nativas y la vida silvestre para asegurar un futuro sostenible en los campos.

El mundo rural es fundamental para detener la pérdida de biodiversidad /Crédito Guy Peer

Sembrar acción, cosechar futuro

El análisis se basó en el “Informe de Evaluación sobre el Cambio Transformador” de la IPBES, que reunió a expertos de todo el mundo y revisó más de 7.000 publicaciones y casos reales.

La primera recomendación es plantar y proteger, porque “la conservación, restauración y regeneración de lugares con valor cultural y ecológico” puede cambiar la historia en cada región agrícola. Los enfoques bioculturales, con comunidades y productores al frente, fortalecen la identidad y los ecosistemas.

El campo necesita integrar la biodiversidad en sus actividades. Transiciones agroecológicas y tecnología justa ayudan a recuperar suelos, ríos y fauna local.

El estudio destacó la urgencia de eliminar subsidios que dañan la naturaleza y crear apoyos para quienes cuidan la tierra. Recomiendan medir el progreso rural no solo en toneladas, sino en salud del ambiente y equidad social.

Los investigadores sugirieron reformas en la gobernanza rural, con participación de productores, científicos y comunidades. Respetar saberes locales y compartir decisiones hace más fuerte la protección de la biodiversidad.

La educación y la comunicación rural son claves para que nuevas generaciones valoren la vida silvestre y aprendan a cuidar el campo. El informe señaló: “la calidad y dirección de los cambios incrementales es de

importancia crítica para amplificar el cambio transformador”.

Los científicos resaltaron que cada agricultor, cada familia rural y cada comunidad pueden transformar el destino del planeta. “Los hallazgos de la Evaluación son una llamada a la acción y una fuente de conocimiento para esfuerzos concertados hacia un mundo justo y sostenible”.