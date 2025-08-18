De Conicet Bariloche al país: Lucas Garibaldi fue reconocido por su trayectoria en cuidado ambiental

El científico patagónico que pisa fuerte en la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, Lucas Garibaldi.

El científico de trayectoria, Lucas Alejandro Garibaldi, obtuvo un prestigioso reconocimiento a escala nacional por su compromiso con la sustentabilidad, la justicia ambiental y el desarrollo científico al servicio del bien común.

El investigador principal del Conicet fue nombrado “Académico de Número” en la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente. Es doctor en Ciencias Agropecuarias de la Escuela para Graduados Alberto Soriano (EPG) de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) e ingeniero Agrónomo recibido con diploma de honor.

Actualmente es director del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural de Bariloche y profesor en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y dirige proyectos en América Latina.

A lo largo de su carrera, Lucas trabajó en la intersección entre la producción de alimentos, la conservación de la biodiversidad y el bienestar humano, promoviendo la agroecología como un enfoque transformador.

Todas sus contribuciones buscaron derribar fronteras y aportar a vastos territorios. Sus aportes fueron sustanciales para lograr esta incorporación como miembro estable de la institución, donde tendrá voz y voto a partir de ahora.

Lucas se dedica a la agroecología desde hace más de 20 años. En sus comienzos, su labor se centró en la vocación social. Trabajó en comunidades campesinas del interior de Argentina, especialmente en Santiago del Estero y Formosa. Luego continuó sus estudios de doctorado y postdoctorado en el campo de la ecología aplicada a sistemas agropecuarios y forestales.

Ya participó en más de 200 publicaciones científicas, 14 libros y colabora con organismos internacionales como Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (Ipbes) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Uno de los aportes que se considera más significativo fue la co-coordinación de la Evaluación de Cambio Transformador de IPBES, que plantea cómo reorientar los sistemas socioecológicos hacia futuros más sostenibles y equitativos.

«Es un gran honor a la trayectoria de toda una vida y de un grupo de trabajo. Y es una gran responsabilidad también al encontrarme entre el grupo de científicas y científicos más destacados de las ciencias del ambiente», aseguró Lucas a Diario RÍO NEGRO.

Por otro lado, afirmó que es un honor para él como profesional poder continuar con este «compromiso social de contribuir con soluciones concretas para mejorar la calidad de vida de las personas a partir de ciencia y conocimiento», dijo.

A la vez, sostuvo que es un espacio desde donde puede contribuir con una “mirada integradora”, basada en la evidencia y orientada al bien común. Su objetivo de fondo es “incidir en políticas públicas, fortalecer la educación ambiental y promover la sostenibilidad”.

Su mirada científica aporta a una perspectiva plural, integradora y propositiva, basada en el trabajo interdisciplinario y en el diálogo de saberes. “En un contexto global marcado por crisis socioambientales, es necesario que las ciencias ambientales contribuyan con propuestas concretas para una transición justa», argumentó.

«Me interesa impulsar la formación de nuevas generaciones de investigadores comprometidos con el futuro del planeta, y que la Academia sea un espacio abierto, dinámico y con impacto real”. Lucas Alejandro Garibaldi, investigador de Conicet en Bariloche.

En materia de investigación científica ambiental, el referente de Conicet sostuvo que la prioridad es comprender cómo transformar los sistemas económicos y de gobierno para que estén al servicio de las personas y la naturaleza.

“Es clave profundizar en soluciones basadas en la naturaleza, incorporar el conocimiento local e indígena, y diseñar políticas públicas que promuevan la equidad intergeneracional”, aseguró.

En conclusión, Lucas planteó que la ciencia debe acompañar los procesos de transformación social, no sólo describiendo problemas, sino “co-creando soluciones junto a los actores sociales», cerró.

Entusiasta de agroecología y educación: quién es Lucas Garibaldi

Su vocación docente es un aspecto que lo distingue desde sus 18 años. Dio clases de manera ininterrumpida durante los últimos 25 años. «La docencia ha sido una de mis mayores motivaciones y me ha llevado a dictar numerosos cursos en simultáneo con la realización de mi doctorado y postdoctorado», aseguró.

«A lo largo de mi trayectoria, he integrado una variedad de aspectos ecológicos y socioeconómicos con el objetivo de fomentar la investigación y el desarrollo de tecnologías para transiciones productivas sostenibles. Mi fascinación por las abejas se remonta a mis años de secundaria, una pasión que he incorporado en mis investigaciones en agroecología», contó a este medio.

Como investigador, tuvo el privilegio de colaborar con numerosos profesionales y productores vinculados a diversas instituciones en todo el mundo, incluyendo universidades, ONG, empresas y asociaciones civiles.

Hasta ahora, dictó un total de 95 cursos de grado y posgrado en el país y en el exterior, y es autor y co-autor de decenas de manuscritos didácticos (guías de estudio), artículos didácticos en revistas con evaluación de pares, así como libros editados por distintas Universidades Nacionales.

Logros destacados de Lucas Garibaldi

Publicaciones: 218 artículos científicos y 14 libros (7 de ellos como primer autor), con una amplia repercusión a nivel global, con más de 33.000 citas y un índice h de 66. Artículos en revistas de alto impacto como Science (6), Nature (1), PNAS (3), Ecology Letters (3), Trends in Ecology and Evolution (7) y Nature Ecology & Evolution (4).

Conferencias: disertante principal invitado en 174 conferencias internacionales (97) y nacionales (77).

Coordinación de grandes grupos de trabajo: co-chair de la Evaluación de Cambio Transformador de la IPBES, director de más de 31 proyectos de investigación nacionales e internacionales. Formación de grandes grupos de trabajo transdisciplinarios en distintos países (ej. FPTA Uruguay). Creación de institutos de investigación (ej. Irnad).

Desarrollo tecnológico: cofundador de AgroDesign (paisajes multifuncionales) y Eirú (plataforma para monitoreo de abejas y biodiversidad).

Docencia y formación de nuevos investigadores: desde los 18 años da clases en la Universidad de forma ininterrumpida. Dictó 95 cursos de grado, posgrado y formación profesional en el país y en el extranjero, a los cuales asistieron miles de estudiantes. Dirigió y codirigió a 11 investigadores, 44 tesistas (grado y posgrado), 21 becarios posdoctorales, 29 doctorales, y 39 asistentes docentes y pasantes.

Comunicación científica y compromiso social: participa activamente en la comunicación científica mediante medios de comunicación, charlas públicas y series audiovisuales.

Evaluación editorial y académica: trabaja como editor en prestigiosas revistas científicas internacionales, evaluando artículos en diversas disciplinas. Es editor en Jefe de Ecología Austral.

Reconocimiento en rankings internacionales: es incluido en múltiples rankings que destacan a los científicos más influyentes del mundo en el campo de la Ecología, elaborados por la Universidad de Stanford (Stanford’s Top 2% Scientists) y por Research.com.