Quién fue Emilio Frey y por qué científicos ponen en valor su colección

Científicos colaboran con la conservación de los documentos y objetos de la Colección Frey/Conicet

Emilio Frey fue una figura esencial en la historia de la Patagonia argentina y en la consolidación del primer parque nacional del país. De origen suizo y formado como ingeniero, se destacó por su papel central en tareas de exploración, organización territorial y gestión pública.

Fue el primer responsable de la vigilancia y dirección del área protegida fundada en 1922 como Parque Nacional del Sur, actualmente conocido como Parque Nacional Nahuel Huapi.

También integró la Comisión de Límites entre Argentina y Chile bajo la dirección de Francisco P. Moreno y participó en instituciones y proyectos fundamentales en la región andina. A lo largo de su vida, Emilio Frey consolidó su legado como promotor del desarrollo y la gestión ambiental en el sur argentino. Su familia, también vinculada a la historia local, aportó a la vida social y cultural de Bariloche.

El legado de Emilio Frey y su familia ahora se preserva y estudia gracias a la labor de investigadores en historia y conservación del Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCa), que depende del Conicet y la Universidad Nacional de Río Negro.

Los especialistas colaboran con el Museo de la Patagonia, en Bariloche, en la puesta en valor y resguardo de la Colección Emilio Frey, que fue donada al Parque Nacional Nahuel Huapi en 2022.

El equipo, integrado por la doctora en historia Giulietta Piantoni y el licenciado Maximiliano Lezcano, trabaja junto al personal del museo para aplicar estándares de conservación e inventariado. Al sumar enfoques de historia de las ciencias, archivística y gestión del patrimonio, aseguran el cuidado adecuado de los objetos. La propuesta de los investigadores Adam Hajduk y Maximiliano Lezcano permitió iniciar esta recuperación.

Emilio Frey fue pionero en la exploración y gestión ambiental de la Patagonia/Club Andino Bariloche

La Colección Frey incluye documentos originales, instrumental técnico, fotografías y objetos personales que pertenecieron a varios miembros de la familia. También forman parte de la colección materiales vinculados a Nelly Frey, hija de Emilio, docente y constituyente de Río Negro en 1957, y su esposo Juan Javier Neumeyer, impulsor del Club Andino Bariloche.

Estos materiales están relacionados con la Comisión de Límites, la Comisión de Estudios Hidrológicos, la Dirección de Tierras y Colonias y la creación y gestión del Parque Nacional del Sur y Nahuel Huapi. Incluye también elementos de los Ferrocarriles del Estado y la Comisión de Fomento de San Carlos de Bariloche, reflejando el crecimiento territorial y social de la Patagonia.

Al recibir la donación, el museo inició el trabajo de clasificación, inventariado y conservación, garantizando condiciones adecuadas para la preservación. Parte de los objetos ya puede visitarse en la exposición permanente del Museo de la Patagonia sobre el primer parque nacional argentino. Allí, el público encuentra documentos, herramientas y recuerdos de la vida y obra de Emilio Frey y su familia.

El resto de las piezas donadas actualmente se encuentra en proceso de registro y conservación preventiva. El objetivo es sumar paulatinamente nuevos materiales a la consulta pública y a futuras exhibiciones y abrir el acervo a investigadores y al público general. Esta tarea incrementa el valor cultural y científico del patrimonio regional.