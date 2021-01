Cipolletti duplicó los casos activos de coronavirus en un mes

El incremento de contagios por coronavirus en Cipolletti se refleja principalmente en la cantidad de casos activos. En un mes la cifra se duplicó. La localidad valletana cerró la segunda quincena de diciembre pasado por debajo de los 100: 95. El parte de anoche arrojó 198.



La relación entre contagios y altas se modificó lentamente en los últimos 60 días. Si bien la cifra de casos diarios está por debajo de los meses más complejos que atravesó la ciudad -entre agosto y noviembre- que alteró jornadas de hasta 100 infectados en un día, en el sistema sanitario preocupa el aumento sostenido. Además, aseguran que en los próximos días se verán reflejados los contagios que se dieron como consecuencia de la fiesta de Año Nuevo.



Llamativamente, este aumento de infectados todavía no repercutió en los principales servicios de salud pública que amortiguan la demanda por covid: clínica médica, guardia y terapia intensiva. Incluso, la directora del hospital cipoleño, Claudia Muñoz, le informó a este medio que no hay ningún paciente covid con respirador.



Por ahora, la demanda no tocó las puertas del servicio de clínica que desde julio se convirtió en una segunda terapia intensiva. Allí se hace un importante trabajo que funciona como filtro antes de llegar a una cama UTI. Desde mediados de diciembre, indicaron desde el área, hay una merma en la ocupación de camas.



Muñoz destacó que la ocupación en ese sector es del 60% pero la mayoría de los casos responden a otras patologías. Cipolletti cerró el 2020 con 122 casos activos. Ya la última semana del año pasado la cantidad de infectados fue ampliamente superior a los curados.

Desde salud pública consideran que el bajo impacto que por ahora tiene la suba de casos en el sistema sanitario responde a que la mayoría es gente joven que no requiere internación.



Días atrás, Muñoz destacó que el principal foco de contagios responde a reuniones sociales entre jóvenes. “Nos preocupa que no se tome conciencia. Se cree que la pandemia terminó y no es así. Tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores que son los que más están sufriendo porque hace más de 10 meses que no pueden salir”, indicó.



Cipolletti fue, por más de dos meses, la ciudad con más casos activos. Ocurrió a fines de septiembre cuando rozó los 600. Luego, superó ampliamente los 1.000 activos en octubre. La curva, incluso, estuvo por encima de los 1.300.