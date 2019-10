Cipolletti: el Presupuesto 2020 tendrá el sello de Di Tella

El nuevo edificio para la municipalidad debe esperar. No destinarán partidas.

A diferencia de lo que ocurrió en la última transición municipal -2015-2016- el presupuesto 2020 tendrá la marca del intendente electo Claudio Di Tella (Juntos Somos Río Negro), quien participa activamente en la elaboración.

Di Tella se reunió el martes pasado con el jefe comunal, Aníbal Tortoriello (PRO). Uno de los temas centrales fue comenzar a delinear las pautas para la confección del cálculo de gastos durante el próximo año. Es que la presentación del proyecto en el Concejo Deliberante tiene fecha límite el 25 de octubre, dos semanas antes de la asunción de Di Tella.

Tortoriello aseguró que le dará todo la participación necesaria a su sucesor. “Yo me voy a poner a disposición de Di Tella para una transición ordenada, algo que yo no tuve con (Abel) Baratti (FpV)”, aseguró.

El empresario tuvo escasa participación en el Presupuesto 2016. Se trató del año más complicado para la economía de la ciudad en la actual gestión. En la auditoria de la ejecución del presupuesto 2015, último año de gestión de Baratti, hubo un déficit de 47 millones de pesos.

Actualmente el Concejo Deliberante analiza el balance de la elección del 2018. Sin embargo, con una fuerte subejecuión, especialmente en la obra pública, el Municipio finalizó el periodo con un superávit de 50 millones de pesos.





Di Tella contó algunos detalles del encuentro. “Nos reunimos con Aníbal, le di la lista de los secretarios de mi gabinete para que se reúnan con los funcionarios actuales y analicen lo proyectos. Después presentaremos los que tenemos pensados nosotros”, explicó el médico que sigue al frente de Ipross.

Uno de los grandes anhelos de Tortoriello era la construcción de un edificio municipal nuevo. Incluso se hizo un concurso que el año pasado y se eligió un proyecto entre 21 propuestas.





Sin embargo, Di Tella ya confirmó que no es prioridad en el corto plazo y que no habrá ninguna partida para obras edilicias en 2020. “En este contexto no podemos pensar en un edificio municipal”, detalló el médico.

Di Tella mantendrá al actual secretario de Finanzas . Edgardo Molinaroli ya traba en la elaboración de los ingresos y egresos para el año que viene. No anticipó ninguna cifra.

El balance 2018 en discusión

El balance de la ejecución del Presupuesto 2018 aún navega por las comisiones del Concejo Deliberante.

Si bien tiene despacho favorable y está en condiciones de ser tratado en la sesión ordinaria del 18 de octubre próximo, la opositora María Eugenia Villarroel (Frente para la Victoria) votó en contra de la moción y aseguró que algunos pasajes del informe "no están claros".



Elecciones 365 los votos de diferencia a su favor que cosechó Di Tella para vencer a Tortoriello, en las municipales del 23 de junio.

Pidió una auditoria externa y dijo que se la rechazaron. Villarroel detalló que votó en contra en todos los balances de la actual gestión.

“No aprobé ninguno porque desde hace casi cuatro años se vienen escudando en el cambio informático. Me llama la atención que el contralor determine en el informe que existen diferencias de dinero en algunas cuentas”, agregó la concejal.