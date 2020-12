Cipolletti: Jueza resuelve a favor de la privacidad del odontólogo acusado de abuso

Una vez más la jueza de Cipolletti Laura González Vitale puso restricciones al trabajo de la prensa y ponderó la privacidad del odontólogo preso por abuso sexual. Antes de decidir, la magistrada dijo que detestaba las “actuaciones mediáticas”. La fiscalía, la querella y hasta la propia víctima pidieron la presencia de este diario pero el defensor la objetó.



Finalmente no se supo si la jueza le otorgó la prisión domiciliaria que reclamaba el odontólogo Mariano Marqués. El profesional está acusado de haber abusado sexualmente de una paciente en el interior de su consultorio que funciona en un edificio de la calle Mengelle de Cipolletti. El hombre, primero intentó “manipular” a la víctima y como no pudo se fugó. La misma jueza le dio cuatro meses de preventiva cuando le formularon cargos.



Ahora, aparentemente presentó un certificado psiquiátrico para conseguir la prisión domiciliaria y así pasar las fiestas en su casa. La audiencia de hoy era por un habeas corpus correctivo, es decir se iban a discutir las condiciones de detención y no el abuso sexual. Pero el defensor Gustavo Lucero, apenas advirtió la presencia de trabajadores de prensa, objetó la participación con la excusa de resguardar la privacidad de su cliente.



La fiscala Anabella Camporesi se opuso: dijo que los derechos de la privacidad eran para la víctima. Y la querellante Nadia Kubatov fue por el mismo sentido. Pero la jueza le advirtió a la joven que si consentía una audiencia pública su imagen y su nombre iban a aparecer en todos los medios de comunicación, algo que jamás ocurrió.



La joven le dejó en claro que había mantenido contactos con RIO NEGRO y que el medio se comprometía a tratar su caso con perceptiva de género. Sin embargo la jueza, aun teniendo tres mujeres clave en el proceso que le pedían publicidad, falló a favor del hombre acusado y de su abogado.

Es más dijo que detestaba las actuaciones mediáticas y que ella había sido secretaria de los grandes hechos policiales de Cipolletti. Esto no lo mencionó pero son todos casos que terminaron impunes: Ana Zerdán y los triple crímenes.



El año pasado la misma jueza no permitía que le tomaran fotografías a ella en las audiencias públicas. “No soy muy partidaria de estar en la prensa. Esa postura que he seguido también para proteger mi vida privada más allá que sea una funcionaria pública. Creo que acá se está patentizado lo que dijo el señor Lucero (defensor), no podemos hacer que esta audiencia sea un escarnio”, señaló.



“Esto es una locura. Pareciera ser el Coliseo romano en donde vamos a hacer participar a toda la sociedad de cuestiones íntimas. Qué es el que pretendemos en el proceso penal: proteger a la víctima, proteger al imputado para llegar a juicio, ese es nuestro objetivo. Ese objetivo se está desvirtuando. Hoy el objetivo es exponerlo al imputado al escarnio, nosotros no los vamos a permitir. El imputado quería expresarse pero ahora no puede ni hablar”, expresó el abogado Lucero.



González Vitale tomó mano a ciertos artículos del pacto internacional de derechos civiles y políticos para restringir el acceso a la publicidad. “Más allá de las conformidades que hay prestado la señora J. (víctima) creo que es una situación en donde no se debe dar participación a la prensa. Al menos en esta audiencia. Estoy autorizada a decidir que esta audiencia se realice en forma privada totalmente. Acá vamos a ventilar cuestiones privadas, de la salud del imputado y me parece que con esta alegación y está posición tan fundada del señor Lucero no puedo permitir que en la audiencia haya periodistas que luego puedan publicar esto”.