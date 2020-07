Cipolletti prepara la apertura de bares y restaurantes para el fin de semana

El Ejecutivo cipoleño envió toda la documentación requerida al gobierno provincial para avanzar con una nueva flexibilización de la cuarentena. Se trata de la esperada apertura del bares, restaurantes y confiterías.

El sector gastronómico podría abrir sus puertas durante el fin de semana largo que se avecina. Será de lunes a sábados hasta las 23 horas. El último decreto nacional (576/20200) en torno a la cuarentena por la pandemia del coronovirus le da autoridad a la provincia para habilitar excepciones en las ciudades con aislamiento como Cipolletti.

El pedido fue al secretario de Gobierno Rodrigo Buteler y al ministerio de Salud Fabián Zgaib. El intendente de Cipolletti, Claudio Di Tella, destacó que la primera semana de la habilitación de gimnasios, natatorios, pilates y yoga, ente otras actividades, "fue un éxito" pero apeló a continuar con las "precauciones".

"Hemos tenido una buena respuesta y vemos que hay un estricto control que se respeta. Es importante mantenerse así para continuar con las flexiblizaciones", expresó Di Tella.

El jefe comunal detalló que hubo reuniones con el sector gastronómico para trabajar sobre los protocolos que se dispondrán para la apertura del rubro. Los clientes deberán sacar turno y se hará un registro de las personas que asistan ante cualquier una eventualidad.

"Al menos una persona del grupo que ingrese a cualquier local va a quedar registrado, con datos personales para tener un registro ante cualquier contagio que pueda darse", explicó el médico.

Por otro lado descartó cualquier restricción a otras localidades. Por el momento quedará a disposición de los controles interprovinciales en los puentes que solo dejan pasar esenciales.

En principio, los comercios podrán atender hasta un 30 por ciento de su capacidad. Además deberán mantener el distanciamiento de al menos un metro y medio, el uso de barbijo y la utilización de alfombras sanitizantes y/o líquidos para desinfectar el calzado.

Son alrededor de 50 locales los que abren. La semana pasada, el sector de Fiscalización hizo un recorrido por todos los comercios para controlar que se cumplan con los requisitos y se les dejó una oblea con un logo de habilitación.

El objetivo es que la apertura sea el viernes. Algunos locales tomaron la decisión de esperar ya que creen que la medida podría volver atrás como ocurrió en Neuquén. "Abrir y respetar todos los protocolos nos genera un gran gasto que no podemos sostener si en quince días vuelven para atrás con las medidas", confesó un comerciante del rubro cervecería.

A pesar de los pocos casos activos en Cipolletti, todos con foco de contagio en Neuquén, Di Tella no está tranquilo por la situación que atraviesan las ciudades regionales como Neuquén y Roca.

"No estamos tranquilos porque tenemos una situación regional de casos que vamos a seguir teniendo. Lo importante es la responsabilidad social. Que haya flexibilización no significa que la cuarentena haya terminado, eso debemos tenerlo claro para que no nos relajemos", cerró.