Cipolletti, dividida por el proyecto “Ciudad Provida”

El proyecto que elevó el Consejo de Pastores para declarar “Ciudad Provida” a Cipolletti divide aguas en el seno de la comisión de Desarrollo Humano y Familia. La presidenta de la comisión y del bloque opositor María Eugenia Villarroel (FpV) y el oficialista Miguel Aninao (ARI) están en contra. Ambos consideran que “no está claro” cuál es el fin de la iniciativa. “Se trata de un slogan”, definió Villarroel y agregó “hubiese sido más fácil que pidan declarar a la ciudad ´no aborto´, es medio confuso”.

“Hay que resolver si se quiere hacer un debate o saber cuál es el trasfondo. Tampoco está claro qué significa declarar a la ciudad Profamilia. Ya existen las familias, queremos saber cuál es la idea que tienen ellos”, indicó Villarroel.

La opositora hará una nota a todos los concejales para que opinen sobre el tema y poder definir cuál será el tratamiento que se le dará a la ordenanza. “Este proyecto es una pérdida de tiempo porque no legisla. Es un slogan, me parece que no va a legislar para nada, va a quedar como una buena intención, pero tampoco es la voz de todo el pueblo”, indicó la pejotista. Miguel Aninao tiene una visión similar. El oficialista ya manifestó que el proyecto no deja claro cuál es el finalidad de declarar a Cipolletti “Provida”.

En tanto la presidenta del CD María Elisa Lazzaretti (ARI) y Alejandra Villagra (ARI) ya se manifestaron a favor de la iniciativa. Con esa división dentro de la comisión es posible que salgan dos despachos. En este sentido el oficialismo tendría los votos para convertirlo en ley.

El proyecto pretende declarar a Cipolletti como “Cuidad ProVida y ProFamilia” con el objetivo fundamental de “defensa y protección” del derecho a la vida en todos los ámbitos de la ciudad. El artículo de proyecto de ordenanza es que el Poder Ejecutivo incorpore la leyenda Provida a toda la documentación y papelería oficial y a implementar a nivel educativo municipal jornadas sobre los objetivos sobre esta legislación.

El texto en ningún momento hace referencia a la discusión sobre la despenalización del aborto, pero hace hincapié en la protección a la madre y al niño por nacer. Además invita los organismos públicos, educativos, no gubernamentales y a la sociedad en general a adherirse a la declaración.