Familiares de Víctor Sagredo piden reactivar la causa

A dos años que Víctor Sagredo muriera en la Comisaría Cuarta tras haber sido detenido por conducir en estado de ebriedad su familia sigue pidiendo justicia. “Venimos a saber en qué estado se encuentra la causa porque desde fines de 2016 que no hay ningún avance. Hay pruebas que afirman que su muerte fue violenta y desde la Justicia insisten con que fue natural”, afirmó la mujer de la víctima, Claudia Olave, esta mañana antes de hablar con el fiscal de la causa, Martín Pezzetta.

La mujer de Sagredo y su madre, Susana Figueroa, sostiene que se trató de una muerte violenta y aseguran que hay pruebas suficientes para acreditar su versión. “Ya no sé qué más quieren. Sabemos que adulteraron el parte diario de la comisaría, en la reautopsia quedó demostrado que su muerte fue violenta y, además, nos generó muchas sospechas que después de lo que le pasó a mi hijo pintaron todos los calabozos de la comisaría”, explicó la madre de Sagredo.

Claudia Olave también denunció públicamente que el pasado 4 de abril fue perseguida por agentes policiales que estuvieron la noche que su marido fue detenido. “Me siguieron en un auto por varias cuadras. Me miraban de manera intimidante y lo más curioso que horas después me encontré con que me habían rayado mi auto”, explicó la mujer.

Sagredo fue detenido la madrugada del 15 de abril de 2016 cuando zigzageaba en su auto por calles Yrigoyen y Kennedy. La Policía lo demoró por conducir en estado de ebriedad. Horas después de estar demorado en la Comisaría Cuarta fue hallado muerto en el calabozo. La investigación está a cargo del fiscal Martín Pezzetta.