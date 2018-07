Se recrudece el conflicto petrolero por los despidos de camioneros

La caída de la conciliación obligatoria por el conflicto en el sector petrolero en la zona de Catriel recrudeció la crisis en el sector. Ayer los trabajadores con el apoyo del gremio comenzaron a manifestarse y si hoy no hay alguna solución bloquearán los accesos a los yacimientos de la zona. Previo a la conciliación a fines de mayo, la empresa Gabino Correa emitió 35 telegramas de despidos. Esa situación generó un paro sorpresivo con apoyo de trabajadores petroleros que atraviesa una situación similar.

Tras el paro, el gobierno provincial abrió una mesa de diálogo para buscar una salida pacífica al conflicto y se dictó una conciliación obligatoria, tanto de provincia como de Nación que abarcó las provincias de La Pampa y Neuquén. El secretario general del Sindicato de Camioneros, Rubén Belich, adelantó que cortarán los accesos a los yacimientos si no obtienen una respuesta. “Sigue todo igual, no hemos tenidos respuestas favorables. Hay mucha incertidumbre por lo que pueda pasar”, indicó Belich.

Ayer el secretario de Trabajo de Río Negro Lucas Pica tomó contacto con Belich y se espera una reunión para las próximas horas. El funcionario le adelantó a Río Negro que están “trabajando” en el conflicto y que se pactó una reunión a las 14 en la delegación de Trabajo de Cipolletti.

Belich dijo que hay comunicación permanente con los responsables de la firma pero el problema es que no tiene dinero. “La empresa entró en convocatoria, así que estamos esta las manos. Queremos que alguien se haga cargo de esto” indicó. Los trabajadores no cobraron el último sueldo y si bien se emitieron telegramas de despidos, según Belich ningún trabajador cobró una indemnización. Si no hay novedades en las próximas horas bloquearán los accesos a los yacimientos.

La crisis en el sector no solo afecta a camioneros, también a petroleros donde hay, según el gremio, más de 100 puestos de trabajos comprometidos. En una de las últimas reuniones hubo avances con el gremio de Petroleros y se difirió no echar a ningún trabajador, solamente iniciar los trámites de jubilación para los obreros que estén en condiciones de aporte y edad jubilatoria.