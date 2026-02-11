A dedo desde Buenos Aires a Bariloche: la cruzada solidaria de Marcos Giles para colaborar con los incendios en la Patagonia

Marcos Giles pasó de las luces del streaming en Buenos Aires al asfalto de la ruta nacional. El influencer, que recientemente fue tendencia por blanquear su romance con Ángela Torres mediante una romántica propuesta aérea, decidió encarar una travesía mucho más cruda: llegar a Bariloche «a dedo» para recaudar fondos ante la emergencia ígnea que atraviesa la región.

Acompañado por un amigo y con el celular como única herramienta, «El Mito» está uniendo los más de 1.500 kilómetros que separan la Capital Federal de la zona de los incendios en Los Alerces y Epuyén.

Streaming por una causa urgente: el trasfondo solidario de la travesia del «Mito»

La particularidad de este viaje es que se transmite de punta a punta a través de la plataforma Kick. Bajo un compromiso de transparencia absoluta, Giles anunció que cada peso que ingrese por donaciones de sus seguidores durante el vivo será transferido directamente a los cuarteles de bomberos y equipos de brigadistas.

«Lo que le pague la plataforma y lo que la gente aporte va para los héroes que están entre las llamas», comentan sus seguidores en las redes sociales, donde el hashtag #MarcosGiles ya es tendencia.

Quién es Marcos Giles, el «yerno» de Gloria Carrá y novio de Angela Torres, que es furor

Aunque hoy es una de las estrellas de Luzu TV y referente del stream, el pasado de Giles está ligado al deporte:

Ex futbolista: jugó en Claypole y tuvo pasos por el fútbol de Italia y Nueva Zelanda antes de que una lesión lo retirara de las canchas.

jugó en Claypole y tuvo pasos por el fútbol de Italia y Nueva Zelanda antes de que una lesión lo retirara de las canchas. El romance del verano: su relación con Ángela Torres («Margelita», como lo llaman sus fans) se consolidó hace pocos días con una propuesta de noviazgo en pleno vivo desde Pinamar, contando con el visto bueno de su suegra, Gloria Carrá.

Mientras el fuego no da tregua y las temperaturas extremas complican el trabajo en la cordillera, la iniciativa de Marcos Giles busca no solo dinero, sino visibilizar el drama ambiental. Su llegada a Bariloche está prevista para las próximas horas, donde se espera que realice la primera entrega de recursos y continúe visibilizando la labor de los brigadistas ante su audiencia masiva.