Empleadas domésticas y niñeras: escalas salariales y adicionales imprescindibles en febrero 2026

Mantener la organización familiar requiere números claros. En este febrero 2026, los empleadores de empleadas domésticas deben aplicar la escala salarial que consolida los incrementos del último tramo paritario.

Para el segmento de Asistencia y Cuidado de Personas (categoría de empleadas domésticas que incluye a las niñeras), los valores por hora y por mes presentan diferencias sustanciales según la modalidad de trabajo. A la espera de una nueva convocatoria de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), estos son los montos mínimos que rigen hoy en todo el país.

Empleadas Domésticas | Escala salarial para niñeras: valores por hora en febrero 2026

Para quienes contratan personal de cuidado de forma ocasional o por jornadas reducidas (menos de 24 horas semanales), el valor hora es la unidad de medida clave. Según la normativa oficial, los pisos salariales para febrero 2026 son:

Niñera con retiro : $3.494,25 por hora.

: $3.494,25 por hora. Niñera sin retiro: $3.894,43 por hora.

En el caso de los contratos mensuales por jornada completa (48 horas semanales), el sueldo básico de las niñeras se ubica en:

$441.806,54 (con retiro).

(con retiro). $490.745,56 (sin retiro).

Es importante destacar que estas cifras ya incluyen la absorción de los bonos extraordinarios entregados a fines de 2025, por lo que el monto que figura como «básico» en el recibo es ahora más elevado.

Empleadas Domésticas | Antigüedad y Zona Desfavorable: ¿cómo calcular los adicionales de las niñeras en febrero 2026?

No basta con mirar la tabla básica; existen dos ítems que pueden incrementar el pago final de manera significativa y que son de cumplimiento obligatorio:

Antigüedad: se debe sumar un 1% extra por cada año de servicio cumplido. Recordá que este cálculo se realiza sobre el salario básico y cuenta desde septiembre de 2020. Plus por Zona Desfavorable: para aquellas trabajadoras que desempeñen sus tareas en la Patagonia (provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego) y en el partido de Patagones, se aplica un adicional del 30% sobre los montos mínimos.

En plazas con alta demanda como Neuquén o Bariloche, debido a este plus, la hora de una niñera con retiro puede superar cómodamente los $4.500, según relevamientos del sector.

Empleadas domésticas | Registro y obligaciones legales: el rol de ARCA

El cuidado de niños es una tarea de gran responsabilidad y, como tal, el marco legal (Ley 26.844) exige la registración desde la primera hora de trabajo. El trámite se gestiona a través de la plataforma de ARCA (ex AFIP), donde el empleador debe dar de alta la relación laboral para garantizar:

Cobertura de ART (Seguro de Riesgos del Trabajo).

Aportes jubilatorios y obra social.

Acceso a asignaciones familiares para la trabajadora.

Además, recordá que si la niñera realiza tareas extra, como cocina especializada o cuidado de más de tres niños en simultáneo, es habitual acordar un excedente por sobre el mínimo legal, el cual también debe quedar reflejado en el recibo de sueldo oficial.