La lluvia trajo inconvenientes en Bariloche: en un día se superó la precipitación media de febrero

Cuadrillas y maquinaria municipal de Bariloche trabajó ante anegamientos por las lluvias. Gentileza Municipalidad

Bariloche registró 19 milímetros de agua caída desde ayer hasta hoy a las 9 de la mañana, y en un día superó la precipitación media del mes de febrero que es de 17,5 milímetros, según datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Por eso los inconvenientes brotaron este martes en distintos sectores de la ciudad y las cuadrillas municipales intervinieron ante anegamientos y obstrucciones de pluviales.

Para este miércoles rige un alerta amarillo por lluvias en Bariloche. «El área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local», precisó el Servicio Meteorológico Nacional que remarcó que en las zonas altas -al igual que ayer- la precipitación podrá ser en forma de nieve.

El parque Nahuel Huapi por esta situación mantiene cerrados los senderos e informó que se esperan ráfagas de viento que pueden alcanzar los 90 km/h.

La intervención de las cuadrillas en distintos sectores

Según informó el municipio, este martes se desplegaron «cuadrillas y maquinaria en distintos puntos de la ciudad para atender anegamientos y obstrucciones» y así poder «restablecer el escurrimiento del agua y la circulación».

En el sector del kilómetro 13.500, sobre la avenida Bustillo, y en el camino a Colonia Suiza, sobre Ruta Provincial 79, trabajadores de la Delegación Lago Moreno debieron intervenir y trabajar bajo la lluvia para resolver inundaciones y restablecer la circulación.

«En uno de los casos, la acumulación de agua se originó a partir de una obra privada que había obstruido un pluvial, lo que demandó tareas intensivas con maquinaria para normalizar el drenaje», informó la municipalidad.

De manera simultánea, personal de la Delegación Centro actuó en la intersección de Ángel Gallardo y Ruiz Moreno, donde se detectó un «pluvial obstruido que impedía el escurrimiento normal del agua. Tras ubicar el punto de bloqueo, se realizaron trabajos de limpieza y desobstrucción que permitieron desagotar el sector y reducir el impacto de las precipitaciones».

Las cuadrillas municipales se desplegaron en distintos barrios y se trabajó con maquinaria propia, priorizando las zonas más comprometidas.