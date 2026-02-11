Se viene el Tria Cross de la Manzana 2026: todo lo que tenés que saber

El próximo domingo 15 de febrero se llevará a cabo el Tria Cross de la Fiesta Nacional de la Manzana 2026. Más de 200 atletas de 25 ciudades estarán presentes en esta exigente prueba que se realizará en el Area Natural Protegida Paso Córdoba, que contará con la participación de 10 atletas mundialistas.

Habrá dos modalidades: individual en masculino y femenino y Posta en Tria Largo. Esta última categoría estará compuesta por tres integrantes por equipo y podrá ser en damas, caballeros o mixta. Cada uno de los deportistas realizará un tramo de la competencia. Los participantes deberán pasarle un chip a su compañero, que cumple la función de «brazalete».

El Tria Corto consistirá en una distancia de más de 20 kilómetros: 1,2 de natación, 13 de Mountain Bike y 6 de Running. Por otro lado, el Tria Largo será de 36,5 kilómetros: 2 de natación, 25 de Mountain Bike y 9,5 de Running.

Se espera la participación de más de 200 atletas de la región.

Los tres mejores de cada disciplina en la clasificación general tendrán grandes premios en efectivo. Además, habrá trofeos por categoría y cada participante que complete el recorrido recibirá la medalla finisher.

Desde la organización, señalaron que la entrega de kits se hará el sábado 14 de 9 a 13 en la Oficina de Deportes de Roca, ubicada en calle Gadano y Don Bosco.

Al igual que en 2025, la prueba no coincidirá con la celebración. La Fiesta Nacional de la Manzana se llevará a cabo del del 20 al 22 de febrero en el predio ferial municipal de Roca, ubicado detrás del casino en las calles Tronador y Primeros Pobladores.

Los competidores se deberán presentar el día de competencia a las 7:45 en el Brazo Verde. La salida será a las 8 horas, con el comienzo de la etapa natación. La llegada será en el Club Náutico. Se espera una gran convocatoria en una de las pruebas deportivas más atractivas de la región.