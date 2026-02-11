Carnaval frente al mar: cuánto cuesta alojarse en El Cóndor y qué se puede hacer en el balneario
Departamentos, campings y opciones frente al mar, cuánto cuesta quedarse en el balneario y por qué el viento y la marea lo vuelven un destino distinto.
Hay lugares donde el paisaje no es decorado, sino protagonista. En El Cóndor, el viento, la marea y la amplitud de la playa marcan el ritmo de todo lo que ocurre. En pleno Carnaval, el balneario vuelve a mostrar por qué es uno de los puntos más importantes del país para los deportes vinculados al viento y el mar.
En ese escenario natural, el balneario se convierte en epicentro de actividades náuticas que combinan técnica, adrenalina y contacto directo con el mar. Y mientras la agenda deportiva se activa, quienes planean la escapada miran otro dato clave: cuánto cuesta alojarse.
Cuánto cuesta hospedarse en Carnaval en El Cóndor
Para grupos de cuatro o cinco personas, las tarifas se ubican entre 80.000 y 120.000 pesos por día, principalmente en complejos de departamentos, que son las opciones más elegidas.
Entre las alternativas de mayor valor aparecen:
- Habitación doble: 125.000 pesos por noche.
- Departamento para cuatro personas: 180.000 pesos diarios.
En tanto, otros complejos de departamentos presentan precios que oscilan entre 80.000 y 100.000 pesos por día, según la capacidad y los servicios.
La alternativa del camping
Para quienes eligen una opción más económica y en contacto directo con la naturaleza, los campings del balneario también presentan movimiento y tarifas definidas para el fin de semana largo.
En uno de los predios:
- Persona por día: 8.000 pesos
- Carpa: 11.000 pesos
- Motorhome: 25.000 pesos
- Casilla rodante: 15.000 pesos
- Auto: 11.000 pesos
- Ducha: 3.000 pesos
En otro camping del balneario:
- Persona por día: 8.500 pesos
- Carpa: 6.800 pesos
- Casilla rodante: 10.500 pesos
- Motorhome: 15.000 pesos
- Auto: 6.000 pesos
Mientras que en un tercer predio:
- Persona por día: 13.000 pesos
- Carpa: 13.000 pesos
- Auto: 13.000 pesos
- Casilla rodante: 23.000 pesos
- Motorhome: 23.000 pesos
Deportes de viento: los protagonistas
Las condiciones del lugar permiten que convivan múltiples disciplinas en simultáneo:
- Kitesurf, con ráfagas que pueden impulsar a los riders a velocidades cercanas a los 80 km/h y saltos que superan los diez metros.
- Windsurf, favorecido por la estabilidad del viento y la amplitud del mar abierto.
- Wingfoil, donde el deportista se desliza sobre una tabla con hidrofoil impulsado por un ala.
- Surf, con olas que pueden alcanzar los dos metros según la marea y la dirección del viento.
