Carnaval frente al mar: cuánto cuesta alojarse en El Cóndor y qué se puede hacer en el balneario

Departamentos, campings y opciones frente al mar, cuánto cuesta quedarse en el balneario y por qué el viento y la marea lo vuelven un destino distinto.

Auribel Zuarce

Carnaval en El Cóndor. Foto: Marcelo Ochoa.

Hay lugares donde el paisaje no es decorado, sino protagonista. En El Cóndor, el viento, la marea y la amplitud de la playa marcan el ritmo de todo lo que ocurre. En pleno Carnaval, el balneario vuelve a mostrar por qué es uno de los puntos más importantes del país para los deportes vinculados al viento y el mar.

En ese escenario natural, el balneario se convierte en epicentro de actividades náuticas que combinan técnica, adrenalina y contacto directo con el mar. Y mientras la agenda deportiva se activa, quienes planean la escapada miran otro dato clave: cuánto cuesta alojarse.

Cuánto cuesta hospedarse en Carnaval en El Cóndor

Para grupos de cuatro o cinco personas, las tarifas se ubican entre 80.000 y 120.000 pesos por día, principalmente en complejos de departamentos, que son las opciones más elegidas.

Entre las alternativas de mayor valor aparecen:

  • Habitación doble: 125.000 pesos por noche.
  • Departamento para cuatro personas: 180.000 pesos diarios.

En tanto, otros complejos de departamentos presentan precios que oscilan entre 80.000 y 100.000 pesos por día, según la capacidad y los servicios.

El Cóndor, elegido por quienes buscan algo más que descansar frente al mar. Foto: Marcelo Ochoa.

La alternativa del camping

Para quienes eligen una opción más económica y en contacto directo con la naturaleza, los campings del balneario también presentan movimiento y tarifas definidas para el fin de semana largo.

En uno de los predios:

  • Persona por día: 8.000 pesos
  • Carpa: 11.000 pesos
  • Motorhome: 25.000 pesos
  • Casilla rodante: 15.000 pesos
  • Auto: 11.000 pesos
  • Ducha: 3.000 pesos

En otro camping del balneario:

  • Persona por día: 8.500 pesos
  • Carpa: 6.800 pesos
  • Casilla rodante: 10.500 pesos
  • Motorhome: 15.000 pesos
  • Auto: 6.000 pesos

Mientras que en un tercer predio:

  • Persona por día: 13.000 pesos
  • Carpa: 13.000 pesos
  • Auto: 13.000 pesos
  • Casilla rodante: 23.000 pesos
  • Motorhome: 23.000 pesos
La combinación de mar abierto y viento constante marca la identidad del balneario. Foto: Marcelo Ochoa.

Deportes de viento: los protagonistas

Las condiciones del lugar permiten que convivan múltiples disciplinas en simultáneo:

  • Kitesurf, con ráfagas que pueden impulsar a los riders a velocidades cercanas a los 80 km/h y saltos que superan los diez metros.
  • Windsurf, favorecido por la estabilidad del viento y la amplitud del mar abierto.
  • Wingfoil, donde el deportista se desliza sobre una tabla con hidrofoil impulsado por un ala.
  • Surf, con olas que pueden alcanzar los dos metros según la marea y la dirección del viento.
Kitesurf y windsurf, postales habituales en la costa de El Cóndor durante el verano. Foto: Marcelo Ochoa.

