Sin definiciones sobre la Ciudad Judicial de Cipolletti

Las idas y vueltas sobre el inicio de la obra de la Ciudad Judicial en la Cuarta Circunscripción con sede en Cipolletti terminaron por derrumbar las expectativas en el seno del Poder Judicial y mantiene en vilo al gremio de la Uocra que disponía allí de 90 puestos de trabajaos por tres años.

La obra ya tiene un año desde su licitación, pero todavía la empresa que ganó no puso un ladrillo en el predio ubicado en la intersección de las calles Naciones Unidas y Pastor Bowdler.

El problema radica principalmente en los efectos que generó la corrida cambiaria en los costos de la construcción del edificio. La firma DAL Construcciones SA quiere ajustar el presupuesto y el gobierno aduce que la empresa demoró la entrega de documentación para comenzar la obra.

Fuentes del gobierno aseguran que seguirán negociando con la empresa para poder dar inicio a la construcción. Si bien no fue confirmado, el tiempo que se propusieron es de 30 días más. Si no se resuelve el conflicto y la empresa no acuerda, se rescindirá el contrato.

El área de Servicios y Obras Públicas de Río Negro que comanda Carlos Valeri no quiere llegar a esa situación porque generaría más retraso. Tendrá que salir con una nueva licitación y disponer de otro presupuesto muy por encima de los 307 millones de pesos con los que se adjudicó la primera etapa de la obra. La futura Ciudad Judicial tendrá 20.000 metros cuadrados y la construcción se ejecutará en dos etapas.

Desde el Poder Judicial ya manifestaron su preocupación por la falta de definiciones. Semanas atrás el juez de Superior Tribunal de Justicia de Río Negro Ricardo Apcarián admitió que las demoras generar “pérdida de credibilidad” en la gente. El plazo de ejecución de la primera etapa de la obra es de 3 años, ya pasó uno y todavía no inició.

En el seno del gremio de Uocra seccional Cipolletti también hay mucha incertidumbre porque la obra implicaba 90 puestos de trabajos por tres años. Juan Carlos Garrido, secretario de Organización, manifestó que ya sea con esta o con otra empresa “necesitamos una definición.

A principio de mes los trabajadores realizaron un acampe en el predio donde se contribuirá el edificio en reclamo a las demoras. Solamente se hizo un perímetro del terreno con alambrado, pero la empresa que tiene sede en Chaco nunca desembarcó.