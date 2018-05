Video: Una madre angustiada le reclamó seguridad al intendente Cipolletti

La marcha que se dirigió a las puertas del municipio de Cipolletti para reclamar medidas de seguridad en el predio de la facultad tuvo un pico de angustia cuando una madre interpeló al intendente Aníbal Tortoriello reclamándole seguridad.

La mujer contó que era de Roca y que esta mañana había dejado su trabajo para poder participar de la movilización porque su hija estudia en Cipolletti. Después de expresarle su preocupación al intendente, le advirtió “ojalá que no le pase nada a ella o otra chica porque yo voy a venir por usted y por quien sea y no me va a importar”.

Quienes estaban presentes hicieron silencio total para escuchar a la mujer, que concentró el sentir de los presentes luego de que dos estudiantes de psicología denunciaron haber sido víctimas de intentos de secuestro.